گولر: ادامه روند صلح در ترکیه مشروط به انحلال SDF و خلع سلاح کردهای سوریه است

به گزارش کردپرس، یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، در سخنرانی خود در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به هدف استراتژیک دولت برای تحقق پروژه موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» تأکید کرد که کشورش در «مسیر یک گذار تاریخی» قرار گرفته است. او تصمیم اعلامشده درباره «خروج کامل نیروهای PKK از ترکیه» و انحلال این سازمان را «گامی مهم و معنادار» توصیف کرد، با این حال گولر افزود که این تحول تنها در صورتی میتواند روند جدید صلح را تثبیت و تسریع کند که به اعتقاد او «تمام شاخهها و سازمان های مرتبط با PKK»، بهویژه نیروهای کُردی سوریه، در همهی مناطقی که حضور دارند، بدون استثناء به فعالیتهای نظامی خود پایان داده و در چارچوب تصمیم انحلال PKK، سلاحهای خود را بیقید و شرط تحویل نیروهای ترکیه دهند.
گولر با یادآوری اینکه دولت ترکیه در روند تازه صلح رویکردی «کاملا مشخص» در قبال همه سازمان های مسلح اتخاذ کرده، گفت: «بار دیگر تأکید میکنیم که به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد هیچ سازمان تروریستی— شامل حزب کارگران کردستان(PKK)، یگان های مدافع خلق (YPG)، PYD، و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)—در منطقه ریشه بدواند یا زیر نامها و قالبهای گوناگون به فعالیت ادامه دهد.»
او با اشاره به رایزنیها و هماهنگیهای انجامشده در ایالات متحده درباره فرآیند «ادغام» میان ساختارهای نظامی دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) افزود: «انتظار داریم این روند بهسرعت و با شفافیت تکمیل شود؛ ما تحولات میدانی را از نزدیک دنبال میکنیم و با همان حساسیت همیشگی تمام تدابیر لازم را اتخاذ میکنیم.»
وزیر دفاع ترکیه در ادامه گفت مبارزه با تروریسم صرفاً در مرزهای ترکیه تعریف نمیشود و بهشکل فزایندهای با تحولات سوریه و عراق گره خورده است. او تأکید کرد: «در این چارچوب، ما با سوریه، عراق و "مدیریت منطقهای در شمال عراق" (دولت اقلیم کردستان) در زمینه مبارزه با تروریسم، وارد مرحلهای از همکاری و هماهنگی نزدیک شدهایم و این همکاری را در سطوح مختلف ادامه میدهیم.»
گولر سپس به سوریه پرداخت و گفت «ترکیه، در روایت رسمی خود، این کشور را به عنوان همسایهای می شناسد که باید تمامیت ارضی، وحدت سیاسی و اجتماعی آن حفظ شود». او افزود: «در چارچوب حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، از فرآیند بازسازی این کشور، فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان سوری و برداشته شدن محدودیتها و فشارهای بینالمللی علیه دولت دمشق حمایت خواهیم کرد.» او یادآور شد که در این راستا، «یادداشت تفاهم مشترک آموزش و مشاوره» میان دو طرف امضا شده است.
به گفته وزیر دفاع ترکیه، بر اساس این یادداشت تفاهم، ترکیه در زمینه آموزش، سازماندهی و مدرنسازی ارتش سوریه، بهویژه در حوزه مبارزه با تروریسم، مشارکت میکند. گولر فعالیتهای مشترک میان نظامیان دولت های ترکیه و سوریه را شامل «کمک به ارتقای ظرفیت دفاعی و امنیتی، نوسازی ساختارهای فرماندهی و سازمانی، و آموزش پرسنل نظامی سوریه» اعلام کرد و تاکید کرد که این اقدامات در روایت رسمی آنکارا «در خدمت تثبیت ثبات، مقابله با تروریسم و حمایت از آینده مشترک منطقه» تعریف میشود.
نظر شما