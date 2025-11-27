به گزارش کردپرس، شهرداری کلانشهر آمدبا همکاری شهرداری منطقه رزان (باغلار) در ادامه کارزار فرهنگی «هر محله یک کتابخانه»، کتابخانهای جدید را در محله شیخ شامل افتتاح کرد و نام نخستین زن تاریخنگار کرد، مستوره اردلان را بر آن نهاد. در مراسم افتتاح «کتابخانه مستوره اردلان» شهرداران مشترک آمد و شهرداران منطقهای و جمع زیادی از شهروندان حضور داشتند.
پیش از مراسم افتتاح، سِرّا بوجاق، شهردار مشترک آمد، با تبریک این اقدام به جوانان و نوجوانان حاضر گفت: «دیدن این همه جوان در کنار هم برای ما امیدبخش است. ما قول دادهایم که از چنین پروژههایی حمایت کنیم و آنها را گسترش دهیم.» در ادامه، سِراج چلیک، رئیس مشترک شهرداری منطقه رزان نیز در سخنانی گفت: «ما کتابخانهها را با نام شخصیتهای ماندگار افتتاح میکنیم و این روند را ادامه خواهیم داد. میخواهیم جوانان به دانش دسترسی داشته باشند؛ هر خواستهای که جوانان مطرح کنند، ما آمادهایم در همان مسیر کار کنیم.»
پس از این سخنرانیها، مراسم با بریدن روبان توسط نوجوانان و شهردارهای مشترک آمد انجام شد و شرکتکنندگان از بخشهای مختلف کتابخانه بازدید کردند.
مستوره اردلان، با نام اصلی ماهشرف خانم، در سالهای ۱۸۰۵ تا ۱۸۴۸ زندگی کرد و بهعنوان نخستین زن تاریخنگار کرد و همچنین نخستین زن تاریخنگار شناختهشده در جهان اسلام شناخته میشود. او از خاندان اردلان بود و آثار خود را به فارسی و نیز به سه گویش کردی هورامی، سورانی و گورانی نگاشت. مشهورترین اثر او کتاب «تاریخ اردلان» است که به تاریخ دودمان اردلان میپردازد و در شعر نیز با تخلص «مستوره» شناخته میشد.
