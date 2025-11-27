سخنگوی دم پارتی: متن دیدار با عبدالله اوجالان باید منتشر شود

به گزارش کردپرس، عایشه گُل دوغان، سخنگوی حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی)، در نشست خبری در ساختمان مرکزی حزب با اشاره به جلسه ۴ دسامبر کمیسیون و دیدار هیأت با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی، این دیدار را از منظر حل مسئله کرد گامی مهم و تاریخی توصیف کرد. او یادآور شد که عبدالله اوجالان در روند تازه صلح «مخاطب و طرف اصلی» است و برای نخستین‌بار در چارچوب حل مسئله کُرد، چنین دیدار رسمی‌ای با او صورت گرفته است. به گفته دوغان، این دیالوگ می‌تواند به روند جاری صلح «قدرت و شتاب» ببخشد و جامعه در ادامه شاهد تأثیرات آن خواهد بود.

دوغان با بیان اینکه جزئیات دیدار هیأت کمیسیون همبستگی مجلس با عبدالله اوجالان باید «به جامعه منعکس شود»، خواستار آن شد که صورتجلسه این گفت‌وگو به شکلی شفاف و مانند دیگر صورتجلسات کمیسیون‌ها، از طریق وب‌سایت مجلس در دسترس عموم قرار گیرد و در این زمینه از اصل شفافیت هیچ‌گونه عقب‌نشینی صورت نگیرد.

سخنگوی دم پارتی سپس به بحث‌ها پیرامون عدم مشارکت حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در این دیدار پرداخت و گفت این موضوع تنها یک اختلاف حزبی محدود نیست، بلکه مسئله‌ای است که تمام جامعه ۸۶ میلیونی ترکیه را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. او یادآور شد کمیسیونی که برای آینده این ۸۶ میلیون شکل گرفته، باید دیدارهای خود را با مشارکت کامل همه طرف‌ها انجام می‌داد، اما این اتفاق نیفتاد. به گفته دوغان، این‌که همه اجزای کمیسیون به جز برخی احزاب به امرالی رفتند و احزابی که دغدغه شفافیت دارند از امکان طرح مستقیم پرسش‌ها و نگرانی‌های خود در حضور اوجالان استفاده نکردند، صرفاً یک «بدشانسی» نیست، بلکه نشانه نوعی «سیاست‌زدایی» و عقب‌نشینی سیاسی در قبال راه‌حل دموکراتیک مسئله کرد است.

عایشه گُل دوغان در ادامه تأکید کرد این دیدار هرچند مهم است، اما نباید «یگانه و استثنایی» باقی بماند و گام سیاسی‌ای که راه امرالی را به شکل رسمی گشوده، باید استمرار پیدا کند. او خواستار گسترش امکان دیدار با عبدالله اوجالان برای نمایندگان گرایش‌های مختلف سیاسی، مدافعان حقوق بشر، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران شد و افزود که این مسئله از منظر متوقف کردن مرگ‌ها و جلوگیری از تکرار آن‌ها «حیاتی و بی‌بدیل» است و نباید به محاسبات انتخاباتی و نظرسنجی‌ها تقلیل یابد. دوغان با انتقاد از «سیاستِ انتظار و تماشا»، هم از دولت ترکیه و هم از اپوزیسیون خواست تا شجاعانه گام‌های لازم را بردارند.

سخنگوی دم پارتی در پایان بار دیگر با بیان این که احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره سیاستمدارهای در بند کُرد باید بدون تأخیر به اجرا گذاشته شود، خواستار آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسک‌داغ و همه زندانیان پرونده موسوم به «پرونده اعتراضات کوبانی» شد.