به گزارش کردپرس، دبیر کل جنبش عصائب اهل‌الحق خواستار خروج نیروهای ترکیه از اقلیم کردستان شد و اعلام کرد حضور نظامی ترکیه باید همان‌گونه که سایر نیروهای خارجی از عراق خارج شدند، پایان یابد تا امنیت و ثبات در کشور تضمین شود.

براساس بیانیه دفتر قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل‌الحق، وی در جریان دیدار خود در بغداد با آنیل بورا اینان، سفیر ترکیه در عراق، درباره روابط دوجانبه میان بغداد و آنکارا و راه‌های توسعه این روابط گفت‌وگو کرده است.

در این بیانیه آمده است که دو طرف بر گسترش همکاری‌ها بر پایه یک پروژه راهبردی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرده‌اند. همچنین در مورد بحران کم‌آبی عراق گفت‌وگو شده و دو طرف اهمیت یافتن راه‌حلی عادلانه را که حقوق آبی عراق را تضمین کند، مورد تأکید قرار داده‌اند.

قیس خزعلی در این دیدار بار دیگر تأکید کرده است: «نیروهای ترکیه باید از شمال عراق خارج شوند؛ همان‌گونه که سایر نیروهای خارجی نیز خاک عراق را ترک کردند، تا امنیت و ثبات کامل در کشور برقرار شود.»