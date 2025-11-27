به گزارش کردپرس، پس از بازداشت کاروان کُلاری، روزنامه‌نگار و عضو کادر حزب دمکرات کردستان در گرمیان، واکنش‌ها به این اقدام از سوی نهادهای حقوق بشری، خانواده او و منابع حزبی افزایش یافته است.

براساس گزارش‌ها، کاروان کەلاری سه‌شنبه ۲۰۲۵/۱۱/۲۶ از سوی یک نیروی امنیتی در محدوده گرمیان بازداشت شده و خانواده‌اش اعلام کرده‌اند که این بازداشت بدون اطلاع قبلی صورت گرفته و آنان تا صبح امروز هیچ اطلاعی از سرنوشت او نداشته‌اند.

به نوشته شارپرس، خانواده کلاری گفته‌اند که هیچ‌گونه توضیح رسمی درباره علت بازداشت دریافت نکرده‌اند.

در همین حال، یکی از منابع محلی در شاخه گرمیان حزب دمکرات کردستان گفته است هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای این بازداشت وجود ندارد و تنها موضوعی که پیش‌تر مطرح شده، پیام‌های کاروان کلاری در دوره فراخوان‌های انتخاباتی بوده که تلاش کرده بود مشکلات حوزه گرمیان را روشن کند. این منبع خواستار آزادی فوری این روزنامه‌نگار شد و تأکید کرد که «هیچ اتهامی متوجه او نیست.»

از سوی دیگر، نهاد مستقل حقوق بشر اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «پس از دریافت خبر بازداشت کاروان کەلاری توسط یک نیروی امنیتی در گرمیان، از طریق دفتر گرمیان پیگیری‌های لازم را با دستگاه‌های امنیتی و سندیکای روزنامه‌نگاران آغاز کردیم.»

این نهاد افزود که تاکنون هیچ پاسخ رسمی درباره علت بازداشت دریافت نشده و تأکید کرد: «ضروری است نهادهای امنیتی اداره خودمختار گرمیان در سریع‌ترین زمان ممکن دلایل بازداشت این روزنامه‌نگار را برای خانواده و افکار عمومی روشن کنند.»

ریبوار مصطفی، از مسئولان حزب دمکرات کردستان در کلار نیز در واکنش به این اتفاق گفته است: «کاروان کەلاری از دیروز سه‌شنبه بازداشت شده و از نهادهای امنیتی شهر می‌خواهیم هرچه سریع‌تر نتیجه پیگیری‌ها را اعلام کنند.»

کاروان کەلاری از اعضای کادر حزب دمکرات کردستان و روزنامه‌نگار رسانه رسمی این حزب در منطقه گرمیان است. نهادهای حقوق بشری و خانواده او همچنان منتظر شفاف‌سازی درباره وضعیت و علت بازداشت وی هستند.