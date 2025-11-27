خواهان ارتقای همکاری های قضایی با ترکیه هستیم

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی روز در دیدار با مسلم آیگون سرکنسول ترکیه در ارومیه افزود: ترکیه به عنوان کشور دوست و برادر از جهات مختلف فرهنگی، دینی، تاریخی و ادبی اشتراکات زیادی با کشور ما دارد.

وی با تاکید بر تقویت همکاری ها در امور مختلف قضایی و حقوقی اضافه کرد: در بحث مبارزه با مواد مخدر و قاچاق انسان، تحرک گروه های تروریستی و نیز تبادل محکومان بین دو کشور لازم است همکاری ها تقویت شود.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی ادامه داد: مسوولان قوه قضائیه نیز بر ارتقای همکاریهای قضایی و حقوقی با تفویض اختیارات لازم به استان تاکید کرده اند.

عتباتی با اشاره به وجود گذرگاه‌های مشترک آذربایجان غربی با کشور ترکیه اظهار کرد: این امر ایجاب می‌کند مراقبت های مرزی و مبارزه با جرایم خاص مرزی با قوت و قدرت توسط هر دو کشور ادامه پیدا کند.

وی گفت: لازم است در خصوص اتباع ایرانی که در زندان های ترکیه هستند همکاری شود تا بتوانند با خانواده خود ملاقات کنند و نیز کسانی که شرایط لازم را دارند به داخل کشور منتقل شوند.

وی به فعال شدن اتاق داوری مشترک هم تاکید کرد و افزود: این امر موجب تقویت مبادلات تجاری و نیز حل و رفع اختلافات تجار بدون نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی خواهد بود.

سرکنسول ترکیه در ارومیه هم در این دیدار با بیان اینکه دیدار های دو جانبه برای رفع مشکلات و چالش ها بسیار کمک می کند، اظهار کرد: افزایش میزان همکاری‌های صمیمانه برای تسهیل در امور اتباع دو کشور بسبار ضروری است.

مسلم آیگون ادامه داد: کشور ترکیه، جمهوری اسلامی ایران را دوست و برادر خود در منطقه می داند و افزایش میزان تعاملات در همه زمینه ها خصوصاً مبادلات تجاری و نیز مراودات حقوقی و قضایی را خواستار است.