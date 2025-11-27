تعطیلی پنجشنبه ها به ادارات آذربایجان غربی هم رسید

به گزارش کردپرس، حاکم ممکان در این باره اظهار کرد: در پی طرح و پیگیری‌های چندماهه انجام گرفتن درخصوص لزوم تعطیلی ادارات استان همچون سایر استانها در روزهای پنجشنبه با هدف ارتقای بهره‌وری، مدیریت مصرف انرژی و افزایش رضایتمندی کارکنان، این موضوع امروز به صورت رسمی توسط معاون منابع انسانی استانداری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

ممکان افزود: طی ماه‌های گذشته در جلسات مختلف بر ضرورت اجرای این رویکرد تأکید کرده ام و تعطیلی روزهای پنجشنبه را یکی از محورهای اصلاح در نظام اداری استان می دانم.

او تاکید کرد: تحقق این مطالبه، به‌عنوان گامی عملی در بهبود شرایط کاری کارکنان و افزایش کارآمدی دستگاه‌ها ارزیابی می‌شود.

به گزارش کردپرس، طرح تعطیلی روزهای پنجشنبه در دستگاه‌های اجرایی که از ابتدای تابستان ۱۴۰۴ با هدف مدیریت مصرف انرژی و کاهش بار شبکه برق به اجرا درآمد، قرار بود تنها تا پایان فصل تابستان ادامه یابد. بر اساس این برنامه موقت فعالیت ادارات در روز پایانی هفته متوقف شد تا امکان صرفه جویی مؤثر در مصرف برق فراهم شود. در نهایت استانداریهای در بیش از ٢٠ استان تصمیم گرفتند تعطیلی یا دورکاری پنج شنبه ها را تا پایان سال جاری تمدید کنند اما در آذربایجان غربی این روال برقرار نشد و ساعات کاری از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۵ ظهر روزهای پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ١٤ ظهر بود/.