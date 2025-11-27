به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به تهدید آینده کشور در زمینه سالمندی جمعیت، تسهیل در ازدواج و فرزندآوری را راهحل اصلی این چالش دانسته و افزود: بخشی از مشکلات ازدواج هزینههای سنگین بوده و وام ازدواج میتواند بخشی از این فشار مالی را کاهش دهد.
وی همچنین بخش قابلتوجهی از بدهیهای خانوادهها را ناشی از هزینههای ازدواج و جهیزیه دانسته و خاطرنشان کرد: منابع کافی برای رفع این مشکلات در بانکها وجود دارد اما عملکرد کنونی رضایتبخش نیست.
استاندار آذربایجانغربی به اهمیت تأمین مسکن برای جوانان تازهازدواجکرده نیز اشاره کرده و افزود: تجربههای موفق داخلی و خارجی در این زمینه وجود دارد که باید مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
رحمانی در پایان از اجرای طرح "مدیران فردا" خبر داده و اضافه کرد: در این طرح ۵۰۰ جوان معرفی و پس از ارزیابی، ۱۰۰ نفر برای تربیت مدیران آینده استان براساس معیار کارآمدی و سلامت انتخاب خواهند شد.
