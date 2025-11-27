۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۷

استاندار آذربایجان‌غربی:

پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری وضعیت مناسبی ندارند

پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری وضعیت مناسبی ندارند

سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر حمایت بانک‌های استان از جوانان، گفت: پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری وضعیت نامناسبی داشته و اقدام جدی برای رسیدن به میانگین کشوری ضروری است.

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به تهدید آینده کشور در زمینه سالمندی جمعیت، تسهیل در ازدواج و فرزندآوری را راه‌حل اصلی این چالش دانسته و افزود: بخشی از مشکلات ازدواج هزینه‌های سنگین بوده و وام ازدواج می‌تواند بخشی از این فشار مالی را کاهش دهد.

وی همچنین بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های خانواده‌ها را ناشی از هزینه‌های ازدواج و جهیزیه دانسته و خاطرنشان کرد: منابع کافی برای رفع این مشکلات در بانک‌ها وجود دارد اما عملکرد کنونی رضایت‌بخش نیست.

استاندار آذربایجان‌غربی به اهمیت تأمین مسکن برای جوانان تازه‌ازدواج‌کرده نیز اشاره کرده و افزود: تجربه‌های موفق داخلی و خارجی در این زمینه وجود دارد که باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

رحمانی در پایان از اجرای طرح "مدیران فردا" خبر داده و اضافه کرد: در این طرح ۵۰۰ جوان معرفی و پس از ارزیابی، ۱۰۰ نفر برای تربیت مدیران آینده استان براساس معیار کارآمدی و سلامت انتخاب خواهند شد.

