۵۷۸ کیلومتر کمربند حفاظتی برای صیانت از اراضی ملی در کردستان اجرا شد

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور گفت: هدف اصلی از ایجاد کمربند حفاظتی، تفکیک دقیق اراضی ملی از مستثنیات و ایجاد مرزی روشن و قابل استناد میان عرصه های طبیعی و اراضی تحت تملک اشخاص است.

وی اظهار کرد: این طرح در کاهش تعارضات، جلوگیری از سوءاستفاده و رفع ابهام های حقوقی نقش مؤثری دارد.

مدیرکل منابع طبیعی با اشاره به آثار بازدارنده این طرح، افزود: کمربند حفاظتی علاوه بر تعیین حدود، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از دست اندازی سودجویان، تخریب، تجاوز و تصرف اراضی ملی است و مانع ایجاد کانون های جدید تخلف و تغییر کاربری می شود.

شریفی پور ادامه داد: این پروژه در استان کردستان از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۴ در قالب بنچ مارک بتنی، مرمت و بازسازی، نوار سبز، حفر کانال و ایجاد خاکریز به طول ۵۷۸ کیلومتر اجرا شده است.

وی یادآور شد: امسال نیز اجرای کمربند حفاظتی در شهرستان سنندج و روستای ماموخ سفلی با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال و به طول ۱۰ کیلومتر انجام شد.