۹۱ هزار تن کود شیمیایی در کردستان توزیع شد

به گزارش کرد پرس، شاپور کرمی با بیان اینکه از سهمیه ۱۱۸ هزار و ۶۹۴ تنی کود شیمیایی در استان، بخش عمده ای تحویل بهره برداران شده است، گفت: از مجموع کود توزیع شده، ۷۹ هزار تن کود ازته و ۱۲ هزار تن کود فسفاته و پتاسه بوده است.

وی با اشاره به آغاز مرحله جدید توزیع، افزود: توزیع کود سوپر فسفات تریپل و کودهای ازته و پتاسه از فردا آغاز می شود و باغداران باید در اسرع وقت برای دریافت این نهاده ها به مراکز خدمات مراجعه کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان همچنین از افزایش قابل توجه تأمین نهاده ها نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: تأمین کودهای شیمیایی امسال حدود ۲۲ هزار تن بیشتر از سال گذشته بوده است.

کرمی ادامه داد: ۱۱۴ عامل توزیع کننده در بخش خصوصی و اتحادیه تعاونی های روستایی، مسئولیت تأمین و توزیع کودهای شیمیایی را برای باغداران استان بر عهده دارند.