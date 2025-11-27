صفر تا صد پیگیری تصادف با کد پیگیری بیمه

پس از هر بار تصادف، اگر خودروی شما بیمه شخص ثالث یا بدنه داشته باشد، باید به شرکت بیمه خود مراجعه کرده و تشکیل پرونده دهید. با ثبت اطلاعات تصادف نظیر کروکی و گزارش پلیس، ارائه مدارک لازم و تهیه گزارش از سوی کارشناس بیمه، یک کد پیگیری به شما داده میشود. کارکرد این کد، سهولت پیگیری تصادف و روند تعیین خسارت در شرکت بیمه است. برای پیگیری تصادف با استفاده از این کد نیز کافی است به سامانه شرکت بیمه خود مراجعه کرده و در بخش مربوط به پیگیری خسارت، آن را وارد نمایید.
این فرآیند البته مراحل جزئی دیگری نیز دارد که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم. همچنین روشی سادهتر نسبت به مراجعه مستقیم به وبسایت شرکتهای بیمه را برای پیگیری تصادف معرفی میکنیم.
اهمیت و کارکرد کد پیگیری بیمه
کد پیگیری بیمه درحقیقت شناسهای ۱۲ رقمی برای پرونده تصادف شما در شرکت بیمه است. با استفاده از این کد، پیگیری وضعیت پرونده تصادف آسانتر و سریعتر خواهد بود. بهاینترتیب، دیگر نیازی به مراجعه حضوری بعدی به شرکتهای بیمه، تماس تلفنی یا وارد کردن چندباره اطلاعات تصادف و بارگذاری مدارک برای مشاهده میزان خسارت و مرحله رسیدگی پرونده نخواهد بود.
طبیعتا برای استفاده از چنین خدمتی باید پیش از تصادف نسبت به تمدید بیمه شخص ثالث در زمان مناسب اقدام کرده باشید. در غیر این صورت و اگر مقصر تصادف تشخیص داده شوید، مسئولیت پرداخت کل خسارات جانی و مالی زیاندیده بهعهده شما خواهد بود.
مراحل پیگیری تصادف با کد رهگیری بیمه
مراحل پیگیری پرونده تصادف با استفاده از کد پیگیری، در شرکتهای بیمه مختلف ممکن است تفاوتهای جزئی داشته باشد؛ بااینحال مراحل کلی زیر را میتوان برای همه آنها در نظر گرفت:
- دریافت کد پیگیری: پس از ثبت پرونده تصادف در شرکت بیمه چه بهصورت حضوری و چه آنلاین، کد پیگیری بیمه آن به شما داده شده و در بسیاری موارد به شماره موبایل شما نیز پیامک میشود. این کد از طریق حساب کاربریتان نیز قابل مشاهده است.
- ورود به سامانه بیمه: وارد وبسایت شرکت بیمه خود شده و به بخش مربوط به پیگیری خسارت بروید. بهعنوان مثال، این بخش در سایت بیمه البرز «استعلام خسارت» و در سایت بیمه ایران «پذیرش الکترونیکی خسارت» نام دارد.
- بسته به شرکت بیمه ممکن است از شما اطلاعات دیگری نظیر کد ملی، شماره پلاک یا شماره بدنه خودرو نیز درخواست شود.
- پس از ورود، مرحله پرونده تصادف شما مانند «در حال بررسی» یا «آماده پرداخت» به همراه جزئیات، اطلاعات، مدارک بارگذاریشده، گزارش کارشناسان بیمه، میزان خسارت تعیینشده، نحوه پرداخت و زمان آن نمایش داده میشود.
لازم به ذکر است که بسته به رابط کاربری وبسایت شرکت بیمه، ممکن است پیش از ورود به بخش مربوط به «پیگیری تصادف» لازم باشد وارد حساب کاربریتان شوید. در برخی شرکتها نیز امکان مشاهده مستقیم اطلاعات تصادف با کد پیگیری بیمه و اطلاعات خودرو وجود دارد.
در نظر داشته باشید که بهروزرسانی اطلاعات پرونده شما در سامانههای شرکتهای بیمه حداقل یک روز کاری زمان میبرد. تا پیش از آن حتی ممکن است با پیغام خطای ورود در صورت استفاده از کد پیگیری برای مشاهده وضعیت پرونده مواجه شوید.
ساده ترین راهکار برای پیگیری تصادف با کد پیگیری بیمه
رابط کاربری وبسایتهای شرکتهای بیمه معمولا چندان ساده نیست. به همین دلیل، بسیاری از افراد همچنان ترجیح میدهند از طریق تماس تلفنی وضعیت پروندهشان را پیگیری کنند. هرچند برخی شرکتها امکان استفاده از کد پیگیری در تماس تلفنی را نیز فراهم کردهاند؛ بااینحال این روش همچنان با چالشهایی نظیر صفهای طولانیمدت کارشناسان تلفنی، هزینه تماس و... همراه است.
با توجه به این چالشها، میتوان گفت که سادهترین و سریعترین روش استعلام وضعیت پرونده بیمه خودرو با استفاده از کد پیگیری، سامانههای شخص ثالث معتبری نظیر آیتول (itoll) هستند. بهعنوان مثال، آیتول که یک پلتفرم جامع خدمات آنلاین خودرو است، بهراحتی امکان استعلام بیمه شخص ثالث قبل از تصادف و پیگیری وضعیت آن بعد از تصادف را ارائه میدهد. از مهمترین مزایای این پلتفرم در مقایسه با سایتهای شرکتهای بیمه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- سرعت بالای وبسایت
- استعلام دقیق اطلاعات با اتصال به پایگاه داده رسمی بیمه مرکزی
- دسترسی بدون محدودیت از نظر زمانی
- عدم نیاز به ثبتنام و احراز هویت
خرید بیمه شخص ثالث به صورت آنلاین و فوری
همانطور که گفتیم، پلتفرم آیتول یک سامانه جامع ارائهدهنده خدمات خودرو بهصورت آنلاین است. یکی از مهمترین خدمات این وبسایت، امکان خرید و تمدید بیمه از تمامی شرکتها با مقایسه کامل و دقیق آنهاست. بنابراین برای خرید بهترین بیمه شخص ثالث با پوشش خسارت بالا، خدمات این پلتفرم میتواند بهشکل قابلتوجهی در وقت شما صرفهجویی کرده و احتمال خرید بیمه اشتباه را نیز به خوبی کاهش دهد.
علاوه بر خرید و استعلام بیمه شخص ثالث، آیتول امکان خرید بیمه بدنه و انواع بیمههای موتورسیکلت را نیز ارائه میدهد. این وبسایت همچنین یک طرح خرید اقساطی بیمه نیز راه اندازی کرده که با توجه به افزایش قابل توجه قیمت بیمه در سال جاری میتواند از نظر مالی مفید واقع شود. برای استعلام و خرید انواع بیمه خودرو از آیتول کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:
- وارد وبسایت یا اپلیکیشن آیتول شوید.
- از بخش «خدمات بیمه»، بیمه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- شماره پلاک خودرو و کد ملی خود را در صفحه بعد وارد کنید.
- روی گزینه خرید و تمدید بیمه کلیک کنید.
- گزینههای خود را مشاهده کرده و یکی را انتخاب کنید.
- پس از پرداخت هزینه بیمه یا پیش پرداخت اقساط آن، طی زمانی حدودا دو ساعته بیمه شما خریداری و به نام شما صادر خواهد شد. اطلاعات آن هم برایتان پیامک میشود.
جمع بندی
کد پیگیری بیمه، یک شناسه ۱۲ رقمی است که با استفاده از آن میتوانید وضعیت پرونده تصادف خودروی خود در شرکتهای بیمه را بررسی کنید. علاوه بر سایتهای شرکتهای بیمه، پلتفرمهای شخص ثالث مانند آیتول نیز این امکان را بهشکلی سریعتر و آسانتر فراهم کردهاند. بهطورکلی اگر صاحب خودرو هستید، استفاده از خدمات شرکتی نظیر آیتول برای انجام اموری مانند خرید و تمدید بیمه شخص ثالث میتواند در وقت و هزینههای شما بهخوبی صرفهجویی کند.
نظر شما