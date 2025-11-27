استاندار اربیل: روابط تجاری بسیار خوبی با ایران داریم

به گزارش کردپرس، استان‌های اربیل و ارومیه در حال گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود هستند و استاندار اربیل اعلام کرد توافق‌های میان دو استان موجب افزایش تحرکات تجاری در مرز بین‌المللی حاجی‌عمران شده است.

امید خوشناو، استاندار اربیل، در دیدار با سرمایه‌گذاران، بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران و اقلیم کردستان در اربیل اعلام کرد: اقلیم کردستان و به‌ویژه اداره استان اربیل روابط بسیار خوبی با جمهوری اسلامی ایران دارند.

امید خوشناو تأکید کرد که توافق‌های میان استان‌های اربیل و ارومیه باعث شده فعالیت‌های تجاری در مرز بین‌المللی حاجی‌عمران تقویت شود و روزبه‌روز افزایش یابد. او گفت مشکلاتی که پیش‌تر بازرگانان با آن روبه‌رو می‌شدند، اکنون برطرف شده و تسهیلات بیشتری برای فعالیت تجاری آنها فراهم شده است.

همچنین، فرامرز اسدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل، اعلام کرد: روابط سیاسی و دیپلماتیک میان اقلیم کردستان و ایران به بالاترین سطح رسیده است و سفر مقام‌های بلندپایه – از جمله سفر رئیس اقلیم به تهران و سفر رئیس‌جمهور ایران به اربیل – بهترین نشانه برای تأیید این واقعیت است.