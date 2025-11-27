۶ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۹

تأکید مسعود بارزانی و حزب دمکرات کردستان–سوریه بر وحدت جریان‌های کردی

تأکید مسعود بارزانی و حزب دمکرات کردستان–سوریه بر وحدت جریان‌های کردی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در دیدار هیئت حزب دمکرات کرستان- سوریه با مسعود بارزانی در پیرمام، دو طرف بر لزوم اتخاذ سیاست مشترک و گفت‌وگو میان جریان‌های کردی سوریه تأکید کردند.

به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی و هیئت حزب دمکرات کردستان-سوریه بر وحدت جریان‌های کردی سوریه تأکید کردند.

براساس بیانیه‌ دفتر بارزانی، روز چهارشنبه ۲٦ نوامبر ۲۰۲٥ در پیرمام، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، با اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان – سوریه دیدار کرده و در مورد وضعیت سیاسی و آخرین تحولات سوریه گفت‌وگو و تبادل نظر داشته‌اند.

طبق آنچه در بیانیه آمده است، در این دیدار بر ضرورت یکپارچگی، هماهنگی و اتخاذ سیاست مشترک میان جریان‌های کردی سوریه و همچنین پایبندی به گفت‌وگو و تفاهم میان جریان‌های کردی و دولت سوریه تأکید شده است.

کد مطلب 2791118

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha