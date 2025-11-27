به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی و هیئت حزب دمکرات کردستان-سوریه بر وحدت جریانهای کردی سوریه تأکید کردند.
براساس بیانیه دفتر بارزانی، روز چهارشنبه ۲٦ نوامبر ۲۰۲٥ در پیرمام، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، با اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان – سوریه دیدار کرده و در مورد وضعیت سیاسی و آخرین تحولات سوریه گفتوگو و تبادل نظر داشتهاند.
طبق آنچه در بیانیه آمده است، در این دیدار بر ضرورت یکپارچگی، هماهنگی و اتخاذ سیاست مشترک میان جریانهای کردی سوریه و همچنین پایبندی به گفتوگو و تفاهم میان جریانهای کردی و دولت سوریه تأکید شده است.
