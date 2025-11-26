محکومیت سرکوب معترضان سواحلب و مرکز سوریه توسط مجلس سوریه دموکراتیک

به گزارش کردپرس، مجلس سوریه دموکراتیک (MSD) با انتشار بیانیهای اقدامهای انجامشده علیه معترضان در مناطق ساحلی و مرکز سوریه را محکوم کرد و خواستار حمایت از شهروندان و احترام به حقوق آنان شد.
به نوشته آژانس خبری هاوار، مجلس سوریه دموکراتیک در این بیانیه نگرانی خود را نسبت به اقداماتی که علیه تظاهرات مسالمتآمیز و مدنی در مناطق ساحلی و داخل سوریه، با هدف تحقق عدالت و توقف نقض حقوق صورت میگیرد، اعلام کرد.
MSD در بیانیه خود تأکید کرد که تظاهرات مسالمتآمیز حقی مشروع برای تمام مردم سوریه است. این مجلس یادآور شد که بر اساس تصمیم شورای امنیت مورخ ۶ مه ۲۰۲۵، روند انتقال سیاسی باید با مشارکت همه طرفها آغاز شود و دولت مسئول اصلی حفاظت از شهروندان و حقوق اساسی آنان است.
MSD خواستار احترام به حق اعتراض مسالمتآمیز، حفاظت از تمامی مردم سوریه، آغاز گفتوگویی ملی بر اساس منافع سوریه و رد هرگونه اقدام تحریکآمیز شد.
در پایان بیانیه، حمایت از تمام صحنهها و حرکتهایی که بهصورت مسالمتآمیز خواستار حقوق مشروع خود هستند اعلام شد.
نظر شما