به گزارش کردپرس، رابر کردستانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هنرمندان حاضر در این دوره از استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، تهران و آذربایجانغربی به جشنواره راه پیدا کردهاند و قرار است توانمندیها و سبکهای متنوع خود را در حوزه ههلپهرکه، به عنوان یکی از میراثهای فرهنگی و آیینی کردی، به نمایش بگذارند.
وی با بیان اینکه ۹۷ اثر از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، افزود: پس از مراحل داوری و ارزیابی اولیه، ۱۰ اجرای برتر برای حضور در بخش نهایی انتخاب شد.
دبیر جشنواره منطقهای «ههلپهرکێ» کردی با اشاره به اهداف این رویداد فرهنگی بیان کرد: معرفی ظرفیتهای هنری مناطق کردنشین، ایجاد فضای تبادل تجربه میان گروهها و پاسداشت ریشههای اصیل هنرهای آیینی از مهمترین رویکردهای جشنواره امسال است.
کردستانی اضافه کرد: سومین دوره این جشنواره از فردا پنجشنبه ششم آذرماه طی ۲ روز برگزار میشود و در پایان، نفرات و گروههای برتر در هفت بخش مختلف معرفی خواهند شد.
وی حضور ۶ داور برجسته ملی در حوزه هنرهای آیینی و نمایشی را از نقاط قوت این دوره برشمرد و گفت: این داوران بر اساس معیارهای تخصصی، اجراهای شرکتکنندگان را ارزیابی میکنند.
وی ادامه داد: در روز نخست جشنواره، ۶ گروه و در روز دوم چهار گروه دیگر روی صحنه میروند و علاوه بر اجراهای سالن، برنامههای خیابانی نیز در چند نقطه از شهر مهاباد برگزار میشود.
کردستانی همچنین از برگزاری رقابت عکاسی همزمان با جشنواره خبر داد و افزود: ۱۰ عکاس حرفهای کشور نیز لحظات اجرای ههلپهرکه را ثبت کرده و آثار خود را در قالب مشخصشده به دبیرخانه تحویل خواهند داد تا همزمان با بخش اصلی مورد داوری قرار گیرد.
