١٠ گروه به مرحله نهایی جشنواره منطقه‌ای «هه‌لپه‌رکێ» مهاباد راه یافتند

سرویس آذربایجان غربی- دبیر جشنواره منطقه‌ای «هه‌لپه‌رکێ» کردی گفت: ۲۰۰ هنرمند در قالب ۱۰ گروه از پنج استان کشور به مرحله نهایی سومین دوره این جشنواره به میزبانی مهاباد راه یافتند.

به گزارش کردپرس، رابر کردستانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هنرمندان حاضر در این دوره از استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، تهران و آذربایجان‌غربی به جشنواره راه پیدا کرده‌اند و قرار است توانمندی‌ها و سبک‌های متنوع خود را در حوزه هه‌لپه‌رکه، به عنوان یکی از میراث‌های فرهنگی و آیینی کردی، به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه ۹۷ اثر از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، افزود: پس از مراحل داوری و ارزیابی اولیه، ۱۰ اجرای برتر برای حضور در بخش نهایی انتخاب شد.

دبیر جشنواره منطقه‌ای «هه‌لپه‌رکێ» کردی با اشاره به اهداف این رویداد فرهنگی بیان کرد: معرفی ظرفیت‌های هنری مناطق کردنشین، ایجاد فضای تبادل تجربه میان گروه‌ها و پاسداشت ریشه‌های اصیل هنرهای آیینی از مهم‌ترین رویکردهای جشنواره امسال است.

کردستانی اضافه کرد: سومین دوره این جشنواره از فردا پنجشنبه ششم آذرماه طی ۲ روز برگزار می‌شود و در پایان، نفرات و گروه‌های برتر در هفت بخش مختلف معرفی خواهند شد.

وی حضور ۶ داور برجسته ملی در حوزه هنرهای آیینی و نمایشی را از نقاط قوت این دوره برشمرد و گفت: این داوران بر اساس معیارهای تخصصی، اجراهای شرکت‌کنندگان را ارزیابی می‌کنند.

وی ادامه داد: در روز نخست جشنواره، ۶ گروه و در روز دوم چهار گروه دیگر روی صحنه می‌روند و علاوه بر اجراهای سالن، برنامه‌های خیابانی نیز در چند نقطه از شهر مهاباد برگزار می‌شود.

کردستانی همچنین از برگزاری رقابت عکاسی همزمان با جشنواره خبر داد و افزود: ۱۰ عکاس حرفه‌ای کشور نیز لحظات اجرای هه‌لپه‌رکه را ثبت کرده و آثار خود را در قالب مشخص‌شده به دبیرخانه تحویل خواهند داد تا هم‌زمان با بخش اصلی مورد داوری قرار گیرد.

