سرخط خبرهای۵آذرخبرگزاری کردپرس

مراد قاراییلان: نرفتن به امرالی یعنی نمی خواهیم با کُردها مذاکره کنیم
مراد قاراییلان، فرمانده ارشد PKK، از تصمیم حزب جمهوریخلق (CHP) برای عدم شرکت در دیدار کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی انتقاد کرده و آن را «اشتباه» دانسته است. او تأکید کرد که حل مسئله کُردها بدون گفتگو با اوجالان ممکن نیست و معتقد است که باید نظرات او شنیده شود تا به راهحل رسید. قاراییلان همچنین بر اهمیت کمیسیون برای پیشبرد روند صلح تأکید کرده و گفت که تصویب قوانین بدون گفتوگو کافی نخواهد بود.
پیشمرگه و ائتلاف بینالمللی بر تسریع اصلاحات نظامی تاکید کردند
در راستای تلاشها برای اجرای اصلاحات نظامی در اقلیم کردستان، وزارت پیشمرگه و نیروهای ائتلاف بینالمللی بر لزوم تسریع در یکپارچهسازی و سازماندهی مجدد فرماندهی نیروهای پیشمرگه تأکید کردهاند. در دیداری میان کلنل فیتز جرالد، فرمانده نیروهای ائتلاف، و سرتیپ عیسی عزیر، رئیس ستاد وزارت پیشمرگه، وضعیت امنیتی و تحولات نظامی بررسی شد. محور اصلی گفتگوها، هماهنگی فعالیتهای فرماندهی و تسریع روند ادغام نیروهای مختلف در وزارت پیشمرگه بود.
سه حمله پیاپی علیه نیروهای سوریه دموکراتیک در دیرالزور
در حومه دیرالزور، سه حمله جداگانه به نیروها و مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) صورت گرفت. در این حملات که بخشی از آن از مناطق تحت کنترل دولت موقت سوریه انجام شد، یک عضو SDF زخمی شد و خسارتهایی به دو پایگاه و کاروان نظامی وارد آمد. در اولین حمله، افراد مسلح با سلاحهای سنگین و موشک مقر SDF در شهرک خرانیج را هدف قرار دادند که دومین حمله به این مکان در ۲۴ ساعت گذشته بود. در حمله دوم، یک خودروی SDF در روستای جدید عکیدات هدف تیراندازی قرار گرفت که منجر به زخمی شدن یک عضو شد. در حمله سوم، دو فرد ناشناس به سمت خودرویی متعلق به SDF که در حال حرکت به سمت میدان نفتی جفره بود، تیراندازی کردند، اما تلفات جانی در پی نداشت.
