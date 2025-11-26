به گزارش کردپرس، کاردار سفارت آمریکا در عراق اعلام کرده که واشنگتن خواهان تداوم و پایداری توافق سه‌جانبه مربوط به صادرات نفت اقلیم کردستان است.

کمال محمد صالح، وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان، از جاشوا هاریسون، کاردار سفارت آمریکا در عراق و هیأت همراه او استقبال کرد.

براساس بیانیه وزارت منابع طبیعی، در این دیدار بر روابط تاریخی و مستحکم میان مردم کرد و آمریکا تأکید شده و درباره آخرین روند مذاکرات مربوط به ازسرگیری صادرات نفت و همچنین مسائل مالی مرتبط با شرکت‌های فعال در بخش نفت گفت‌وگو شده است.

در بیانیه آمده است که کاردار سفارت آمریکا در عراق از گام‌های برداشته‌شده برای حل پرونده صادرات نفت اقلیم کردستان و افزایش تولید نفت استقبال کرده و تأکید داشته است که واشنگتن خواهان آن است که این توافق سه‌جانبه ادامه‌دار و پایدار باشد و تمامی موانع و مشکلات پیش‌روی آن برطرف شود. او همچنین حمایت آمریکا از تقویت بخش نفت و انرژی در اقلیم را اعلام کرده است.

جاشوا هاریسون گفته است که پرونده صادرات نفت اقلیم کردستان برای دولت آمریکا موضوعی مهم و راهبردی است.

وزارتخانه در ادامه اعلام کرده است که بخش مهمی از این نشست به بررسی آخرین هماهنگی‌ها میان وزارت نفت عراق و وزارت منابع طبیعی اقلیم اختصاص داشته؛ به‌ویژه درباره حل مشکلات فنی و همچنین تأمین حقوق مالی شرکت‌های نفتی. همچنین از وزارت منابع طبیعی به خاطر پایبندی به مفاد توافق سه‌جانبه میان این وزارتخانه، وزارت نفت فدرال عراق، شرکت سومو و شرکت‌های تولیدکننده نفت تقدیر شده است.