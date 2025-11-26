هشدار دانشگاه علوم پزشکی در خصوص شیوع کرونا و آنفولانزا در ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، علی نیکونهاد در جمع رسانههای استان با اشاره به روند افزایشی آنفلوانزا در برخی استانهای کشور، اظهار کرد: در هفته گذشته مواردی از بیماریهای تنفسی در استان گزارش شده که خوشبختانه اکثر آنها به صورت سرپایی درمان شدهاند و فعلا میانگین بستری در بیمارستانها پایین است، هر چند می تواند در هفته های آینده به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی یا رفتار ویروس بیماری زا افزایش یابد
وی خاطرنشان کرد: هنوز شاهد شروع پیک و افزایش ناگهانی بیماری در ایلام نیستیم، اما با توجه به روند افزایشی آمار در برخی استانهای پر جمعیت، احتمال طغیان بیماری در چند هفته آینده در استان وجود دارد.
نیکونهاد رعایت چند اصل «استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ»، «شستشوی مداوم دستها» و «تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروههای پرخطر» و عدم مراجعه افراد دارای علایم سرماخوردگی به مدرسه و محل کار یا اماکن عمومی و تجمعی را اصلیترین راههای پیشگیری از گسترش بیماری دانست و رعایت این اصول بهداشتی برای افراد جامعه بهخصوص زنان باردار، افراد دارای بیماری زمینهایی، اماکن تجمعی مانند مدارس و... الزامی است.
