برداشت هندوانه از دهلران با سیستم آبیاری تیپ

سرویس ایلام - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران اعلام کرد: برداشت محصول هندوانه از سطح ۳۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دهلران با موفقیت انجام شد و بر اساس ارزیابی‌های فنی، میانگین عملکرد این مزارع بیش از ۴۰ تن در هکتار بوده است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، جلال یوسفی گفت: مناطق اصلی کشت هندوانه در شهرستان، دشت عباس و موسیان هستند که به دلیل خاک حاصلخیز و شرایط آب‌وهوایی مناسب، از قطب‌های مهم تولید هندوانه محسوب می‌شوند.

وی افزود: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و محدودیت منابع آبی، در دوره رشد محصول از سیستم آبیاری تیپ استفاده شد تا آب به‌صورت دقیق و هدفمند در اختیار ریشه قرار گیرد؛ این روش ضمن کاهش هدررفت آب، موجب رشد یکنواخت بوته‌ها و افزایش کیفیت میوه می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران خاطرنشان کرد: ارقام کشت‌شده شامل نیاگارا، خطی، بیضی و ساکاتا است که به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی و بازارپسندی بالا، همواره مورد توجه کشاورزان قرار دارد.

او گفت: مهارت کشاورزان و رعایت اصول صحیح کاشت و داشت سبب شد محصولی با کیفیت به بازار عرضه شود و بخشی از این تولید نیز برای تأمین نیاز بازار در ایام شب یلدا اختصاص یافته است.

