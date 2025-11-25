نرخ سوم بنزین از نیمه آذر اجرایی می شود

به گزارش کرد پرس، با مصوبۀ هیئت وزیران، نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد ۱۶۰ لیتر سهمیهای از نیمه آذرماه به ۵ هزار تومان افزایش یافت.
استفاده از بنزین سهیمه اول و دوم تنها با کارت سوخت شخصی امکانپذیر است.
طبق این مصوبه، وزارت نفت بهصورت فصلی نرخ سوم بنزین جایگاه را اعلام میکند.
همچنین بر اساس تصویبنامه هیات وزیران سهمیه خودروهای وارداتی حذف شد.
سهمیه خودروهای مناطق آزاد حذف و این خودروها از نیمه آذر باید با نرخ ۵ هزار تومانی سوختگیری کنند.
میزان سهمیه دوم خودروهای سیانجی سوز نیز از ابتدای بهمن نصف میشود.
