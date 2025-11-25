۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۳

ورود دادستان به پرونده آلایندگی صنایع بزرگ استان ایلام

ورود دادستان به پرونده آلایندگی صنایع بزرگ استان ایلام

سرویس ایلام - به دنبال انتشار گسترده تصاویری از آلایندگی‌های مربوط به برخی صنایع در استان ایلام، دادستان مرکز استان از تشکیل پرونده قضایی و آغاز پیگیری‌های قانونی در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، روز گذشته تصاویر و گزارش‌هایی از آلودگی‌های منتسب به میادین نفتی دانان و دالپری دهلران، کارخانه سیمان ایلام و پتروشیمی چوار منتشر شد که به‌دنبال آن، با دستور دادستان ایلام، مراحل بررسی، تشکیل پرونده و برخورد با متخلفان احتمالی در دستور کار قرار گرفت.

دادستان مرکز استان ایلام با تأکید بر ضرورت پایبندی صنایع به اصول زیست‌محیطی گفت: صنایع بزرگ ایلام باید بدانند که رعایت پیوست‌های محیط زیستی و توجه به سلامت مردم از الزامات فعالیت آنهاست.

عبدالوهاب بخشنده تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل شده، تذکرات لازم به واحدهای صنعتی ابلاغ شده و این واحدها موظف شده‌اند هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین و اخذ استانداردهای زیست‌محیطی اقدام کنند.

کد مطلب 2791073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha