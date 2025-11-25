ورود دادستان به پرونده آلایندگی صنایع بزرگ استان ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، روز گذشته تصاویر و گزارش‌هایی از آلودگی‌های منتسب به میادین نفتی دانان و دالپری دهلران، کارخانه سیمان ایلام و پتروشیمی چوار منتشر شد که به‌دنبال آن، با دستور دادستان ایلام، مراحل بررسی، تشکیل پرونده و برخورد با متخلفان احتمالی در دستور کار قرار گرفت.

دادستان مرکز استان ایلام با تأکید بر ضرورت پایبندی صنایع به اصول زیست‌محیطی گفت: صنایع بزرگ ایلام باید بدانند که رعایت پیوست‌های محیط زیستی و توجه به سلامت مردم از الزامات فعالیت آنهاست.

عبدالوهاب بخشنده تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل شده، تذکرات لازم به واحدهای صنعتی ابلاغ شده و این واحدها موظف شده‌اند هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین و اخذ استانداردهای زیست‌محیطی اقدام کنند.