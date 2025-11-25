۹ مصدوم در برخورد دو دستگاه پژو ۴۰۵ در محورهای مواصلاتی چرداول

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حمید صفرپور با اعلام این خبر گفت: به محض دریافت گزارش حادثه در ساعت ۱۰:۲۶ توسط مرکز هدایت عملیات اورژانس ایلام، بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس سبک به محل تصادف در حوالی پل زنجیره اعزام شدند.
وی اظهار داشت: در این حادثه پنج آقا و چهار خانم دچار آسیبهای متعدد شدند که وضعیت دو آقای ۳۴ و ۵۴ ساله وخیم گزارش شده و مابقی مصدمان شرایط پایداری دارند.
رئیس اورژانس ایلام تصریح کرد: پنج سرنشین خودروی ۴۰۵ شخصی از تبریز و چهار سرنشین پژو تاکسی، اهل استان کرمانشاه بودند.
صفرپور از فعالسازی اتوبوسآمبولانس برای این حادثه خبر داد و یادآور شد: با توجه به مدیریت حادثه توسط تیمهای عملیاتی حاضر در صحنه، اعزام اتوبوسآمبولانس لغو شد.
