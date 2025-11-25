طلاق توافقی در سال ۱۴۰۴ – مراحل، هزینه و مدت زمان دقیق
طلاق توافقی به معنای جدایی زوجین با رضایت و توافق دو طرف است. این نوع طلاق به دلیل سرعت، کاهش تنشهای خانوادگی و سادهتر بودن مراحل نسبت به سایر انواع طلاق، مورد توجه بسیاری از خانوادهها قرار گرفته است.
مراحل اصلی طلاق توافقی در سال ۱۴۰۴
۱. تعیین توافقات اولیه
در نخستین گام، زوجین باید درباره موضوعات کلیدی زندگی مشترک به توافق برسند. این موارد شامل:
- مهریه: تعیین تکلیف پرداخت یا بخشش مهریه.
- نفقه: مشخص کردن وضعیت پرداخت نفقه زن.
- حضانت فرزندان: تصمیمگیری درباره حضانت و ملاقات فرزندان.
- جهیزیه: تعیین تکلیف وسایل منزل و نحوه تقسیم آنها.
این توافقات پایه و اساس پرونده طلاق توافقی هستند و بدون آنها، روند قضایی با مشکل مواجه خواهد شد.
۲. ثبت دادخواست
پس از توافقات اولیه، زوجین یا وکیل آنها باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست طلاق توافقی را ثبت کنند. این مرحله آغاز رسمی فرآیند قضایی است و پرونده وارد چرخه قانونی میشود. در این دادخواست، تمامی توافقات زوجین بهصورت مکتوب درج میگردد.
۳. ارجاع به مشاوره خانواده
طبق قانون جدید، زوجین موظفاند در جلسات مشاوره خانواده شرکت کنند. هدف این جلسات عبارت است از:
- بررسی امکان سازش و جلوگیری از طلاقهای عجولانه.
- ارائه راهکارهای روانشناختی برای حل مشکلات.
- ارزیابی شرایط فرزندان و تأثیر طلاق بر آنها.
در پایان جلسات، مشاور خانواده نظر خود را به دادگاه ارائه میدهد. اگر ادامه زندگی مشترک امکانپذیر نباشد، پرونده وارد مرحله بعدی میشود.
۴. بررسی دادگاه
پس از تأیید مشاور، پرونده به دادگاه خانواده ارجاع داده میشود. در این مرحله، قاضی توافقات زوجین را بررسی کرده و در صورت کامل بودن، روند صدور حکم را آغاز میکند. دادگاه اطمینان حاصل میکند که توافقات مطابق با قانون و حقوق طرفین، بهویژه حقوق فرزندان، باشد.
۵. صدور حکم طلاق توافقی
دادگاه پس از بررسی توافقات و نظر مشاور، حکم طلاق توافقی را صادر میکند. این حکم نشاندهنده پایان رسمی رابطه زوجیت از نظر قانونی است. در این مرحله، زوجین باید مدارک هویتی و توافقات خود را ارائه دهند تا حکم صادر شود.
۶. ثبت در دفترخانه
در نهایت، زوجین باید به دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کنند. در این مرحله، حکم دادگاه ثبت میشود و طلاق بهطور رسمی در دفاتر قانونی درج خواهد شد. تنها پس از ثبت در دفترخانه است که طلاق توافقی جنبه اجرایی و قانونی پیدا میکند.
هزینههای طلاق توافقی در سال ۱۴۰۴
برای اینکه بدانید هزینه طلاق توافقی شامل چه موارد است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. هزینه ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی
- برای شروع روند، زوجین باید دادخواست طلاق توافقی را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند.
- هزینه این مرحله معمولاً بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.
- این مبلغ شامل هزینههای اداری و ثبت رسمی پرونده در سامانه قضایی میشود.
۲. هزینه جلسات مشاوره خانواده
- طبق قانون جدید، حضور در جلسات مشاوره خانواده الزامی است.
- هزینه این جلسات بسته به تعداد جلسات و مرکز مشاوره، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان متغیر است.
- این هزینه برای بررسی وضعیت زوجین، امکان سازش و ارائه گزارش به دادگاه دریافت میشود.
۳. هزینه دفترخانه برای ثبت طلاق
- پس از صدور حکم دادگاه، زوجین باید به دفترخانه رسمی مراجعه کنند.
- هزینه ثبت طلاق در دفترخانه معمولاً بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان است.
- این مبلغ شامل هزینههای قانونی ثبت سند طلاق و صدور گواهی رسمی میشود.
۴. حقالوکاله وکیل (اختیاری)
- اگر زوجین بخواهند روند طلاق توافقی را از طریق وکیل پیگیری کنند، باید حقالوکاله پرداخت کنند.
- مبلغ حقالوکاله بسته به تجربه و شهرت وکیل، بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
- استفاده از وکیل باعث سرعت بیشتر و کاهش استرس در روند قضایی میشود، اما هزینه کلی را افزایش میدهد.
مدت زمان طلاق توافقی در سال ۱۴۰۴
- مدت زمان جلسات مشاوره: حدود ۴۵ روز.
- بررسی دادگاه و صدور حکم: ۱۵ تا ۳۰ روز.
- ثبت در دفترخانه: ۱ تا ۷ روز.
جدول مراحل، هزینه و مدت زمان طلاق توافقی در سال ۱۴۰۴
|
مرحله
|
توضیح
|
مدت زمان
|
هزینه تقریبی
|
توافق اولیه
|
تعیین تکلیف مهریه، نفقه، حضانت
|
۱ هفته
|
بدون هزینه
|
ثبت دادخواست
|
از طریق دفاتر خدمات قضایی
|
۱ روز
|
۲۰۰-۳۰۰ هزار تومان
|
مشاوره خانواده
|
جلسات مشاوره اجباری
|
۴۵ روز
|
۳۰۰-۵۰۰ هزار تومان
|
بررسی دادگاه
|
صدور حکم طلاق توافقی
|
۱۵-۳۰ روز
|
بدون هزینه
|
ثبت دفترخانه
|
ثبت رسمی طلاق
|
۱-۷ روز
|
۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان
|
وکیل (اختیاری)
|
پیگیری پرونده توسط وکیل
|
متغیر
|
۵ تا ۱۵ میلیون تومان
شرایط اصلی طلاق توافقی
۱. توافق کامل بر مسائل مشترک زندگی
اولین و مهمترین شرط طلاق توافقی، توافق زن و مرد بر تمامی مسائل مشترک زندگی است. این توافق شامل موارد زیر میشود:
- مهریه: تعیین تکلیف پرداخت یا بخشش مهریه.
- نفقه: مشخص کردن وضعیت پرداخت نفقه زن.
- جهیزیه: تعیین تکلیف وسایل منزل و نحوه تقسیم آنها.
- حضانت فرزندان: تصمیمگیری درباره حضانت و ملاقات فرزندان.
- حتی جزئیترین مسائل مانند زمان ملاقات فرزندان یا نحوه پرداخت اقساط مهریه باید روشن و مکتوب شود.
۲. تنظیم توافقنامه رسمی
در صورتی که زوجین وکیل داشته باشند، تمامی توافقات در قالب یک توافقنامه طلاق توافقی تنظیم و سند رسمی میشود.
۳. بررسی و تأیید توسط دادگاه
تمامی توافقات زوجین باید بهصورت رسمی و مکتوب به دادگاه خانواده ارائه شود. قاضی پس از بررسی توافقات و اطمینان از رعایت حقوق طرفین، بهویژه حقوق فرزندان، حکم طلاق توافقی را صادر میکند. نکته مهم این است که دادگاه تنها مواردی را اجرایی میکند که بهطور رسمی ثبت و مکتوب شده باشند.
۴. حضور در جلسات مشاوره خانواده
طبق قانون جدید، زوجین موظفاند در جلسات مشاوره خانواده شرکت کنند. هدف این جلسات بررسی امکان سازش و جلوگیری از طلاقهای عجولانه است. در صورتی که مشاور ادامه زندگی مشترک را غیرممکن تشخیص دهد، نظر خود را به دادگاه ارائه میدهد و روند طلاق توافقی ادامه پیدا میکند.
مدارک مورد نیاز برای طلاق توافقی
برای ثبت و اجرای طلاق توافقی در سال ۱۴۰۴، مدارک زیر الزامی است:
- اصل شناسنامه زن و مرد: جهت احراز هویت و ثبت اطلاعات در پرونده.
- اصل کارت ملی زن و مرد: برای تأیید هویت و ثبت در سامانههای قضایی.
- سند ازدواج: ارائه سند ازدواج الزامی است؛ در صورت گم شدن، امکان دریافت رونوشت رسمی از دفترخانه وجود دارد.
- وکالت در طلاق (در صورت وجود): اگر یکی از طرفین حق طلاق داشته باشد، باید وکالتنامه معتبر ارائه شود.
- ثبتنام در سامانه ثنا: زوجین باید در سامانه ثنا ثبتنام کنند تا بتوانند ابلاغیهها و اطلاعرسانیهای قضایی را بهصورت آنلاین دریافت کنند.
در مجموع، طلاق توافقی در سال ۱۴۰۴ حدود ۲ تا ۳ ماه زمان میبرد .
پرسش و پاسخ درباره طلاق توافقی در سال ۱۴۰۴
آیا طلاق توافقی سریعتر از سایر انواع طلاق است؟
بله، به دلیل توافق زوجین و کاهش اختلافات، روند آن سریعتر انجام میشود.
آیا حضور در جلسات مشاوره خانواده الزامی است؟
بله، طبق قانون جدید، حضور در جلسات مشاوره برای صدور حکم طلاق توافقی الزامی است.
هزینه طلاق توافقی چقدر است؟
هزینهها شامل ثبت دادخواست، مشاوره، دفترخانه و در صورت نیاز حقالوکاله وکیل است که مجموعاً بین ۱ تا ۳ میلیون تومان (بدون وکیل) و تا ۱۵ میلیون تومان (با وکیل) متغیر است.
مدت زمان طلاق توافقی چقدر طول میکشد؟
بهطور میانگین بین ۲ تا ۳ ماه زمان نیاز دارد.
نظر شما