مجلس ترکیه: دیدار هیأت پارلمانی با عبدالله اوجالان در امرالی مثبت بود

به گزارش کردپرس، ریاست مجلس ترکیه اعلام کرد که هیأت کمیسیون موسوم به «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» روز ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ به زندان فوق‌امنیتی امرالی رفته و با عبدالله اوجالان دیدار کرده است. در بیانیه رسمی آمده است که این دیدار در ادامه جلسات کمیسیون انجام شده که از نخستین نشست خود در ۵ آگوست ۲۰۲۵ تاکنون ۱۸ بار تشکیل جلسه داده و با گروه‌های مختلفی برای شنیدن دیدگاه‌ها گفت‌وگو کرده است.

بر اساس اطلاعیه مجلس، در جلسه هجدهم کمیسیون که در ۲۱ نوامبر برگزار شد، اعضا با اکثریت واجد شرایط تصمیم گرفتند که نظرات عبدالله اوجالان رهبر PKK در امرالی شنیده شود. بر همین اساس هیأت در تاریخ ۲۴ نوامبر به زندان امرالی رفته و این دیدار انجام شده است.

در این اطلاعیه رسمی تأکید شده که در دیدار مذکور، درباره موضوعات مربوط به «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» که در ۲۷ فوریه اعلام شده بود، همچنین مباحث مربوط به انحلال سازمان و پایان مبارزه مسلحانه و نیز مسائل مرتبط با اجرای توافق ۱۰ مارس در سوریه پرسش‌های مفصلی مطرح و پاسخ‌های گسترده‌ای دریافت شده است. ریاست مجلس بدون ارائه جزئیات بیشتر، این دیدار را از نظر پیشبرد همبستگی اجتماعی و تقویت رویکردهای مثبت در روند منطقه‌ای «موفق» و «مثبت» توصیف کرده است.

در پایان بیانیه اعلام شده که کمیسیون روند فعالیت‌های خود را با عزم و جدیت ادامه خواهد داد و اطلاع‌رسانی لازم در مراحل بعدی انجام می‌شود.

گفتنی است، تا این لحظه اعضای کمیسیون که در دیدار با اوجالان شرکت داشته اند، هیچ بیانیه گروهی یا شخصی درباره این دیدار ارائه نداده اند.