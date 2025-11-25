غلظت آلاینده های جوی از امروز در آذربایجان غربی کاهش می یابد

به گزارش کردپرس، مهدی صابری با اشاره بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری بیان کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و با استقرار الگوهای پایدار در منطقه، طی صبح امروز همچنان شاهد جوی آرام و پایدار در سطح استان هستیم.

او افزود: تداوم این وضعیت با افزایش غلظت آلاینده‌های ورودی و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در مناطق مرکزی و شهرهای پرجمعیت استان همراه خواهد شد.

رییس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: اما از اواخر وقت امروز با عبور امواجی از تراز میانی جو، شرایط برای افزایش سرعت وزش باد، کاهش پایداری و در نتیجه کاهش غلظت آلاینده های جوی در سطح استان فراهم می شود.

صابری ادامه داد: از نظر دمایی هم تغییرات چندان محسوسی برای روزهای آتی در سطح استان روی نخواهد داد و امروز دمای بیشینه و کمینه در ارومیه مرکز استان ١١ و منفی یک درجه سانتیگراد است.