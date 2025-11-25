۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۰

ابتلا به آنفلوآنزا در کردستان افزایش یافت

سرویس کردستان - مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کردستان از افزایش قابل توجه موارد ابتلا به بیماری های تنفسی به ویژه آنفلوآنزا در روزهای اخیر خبر داد.

به گزارش کرد پرس، جهانبخش یوسفی در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه بیماری های تنفسی شامل سرماخوردگی، آنفلوآنزا و کرونا است، گفت: موارد ابتلا به آنفلوآنزا طی هفته اخیر نسبت به هفته های گذشته در حال افزایش است و موارد محدود ابتلا به کرونا نیز در استان ثبت شده است.

وی با تأکید بر اینکه آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است و مصرف آنتی بیوتیک درمان آن نیست، اظهار کرد: فرد مبتلا باید در خانه بماند و استراحت کند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: افرادی که علائم خفیف همچون سرفه و تب دارند، با استراحت و مصرف مایعات می توانند روند درمان را طی کنند.

یوسفی با اشاره به اینکه کودکان زیر پنج سال، سالمندان، زنان باردار و بیماران دارای بیماری زمینه ای در گروه پرخطر قرار دارند، ادامه داد: این افراد در صورت بروز علائم شدید باید سریع تر به مراکز درمانی مراجعه کنند.

وی با توصیه به بیماران تنفسی برای پرهیز از حضور در تجمعات، یادآور شد: استفاده از ماسک و اجتناب از تجمعات غیرضروری، نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آنفلوآنزا و سایر بیماری های تنفسی دارد.

