ابتلا به آنفلوآنزا در کردستان افزایش یافت

به گزارش کرد پرس، جهانبخش یوسفی در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه بیماری های تنفسی شامل سرماخوردگی، آنفلوآنزا و کرونا است، گفت: موارد ابتلا به آنفلوآنزا طی هفته اخیر نسبت به هفته های گذشته در حال افزایش است و موارد محدود ابتلا به کرونا نیز در استان ثبت شده است.

وی با تأکید بر اینکه آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است و مصرف آنتی بیوتیک درمان آن نیست، اظهار کرد: فرد مبتلا باید در خانه بماند و استراحت کند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: افرادی که علائم خفیف همچون سرفه و تب دارند، با استراحت و مصرف مایعات می توانند روند درمان را طی کنند.

یوسفی با اشاره به اینکه کودکان زیر پنج سال، سالمندان، زنان باردار و بیماران دارای بیماری زمینه ای در گروه پرخطر قرار دارند، ادامه داد: این افراد در صورت بروز علائم شدید باید سریع تر به مراکز درمانی مراجعه کنند.

وی با توصیه به بیماران تنفسی برای پرهیز از حضور در تجمعات، یادآور شد: استفاده از ماسک و اجتناب از تجمعات غیرضروری، نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آنفلوآنزا و سایر بیماری های تنفسی دارد.