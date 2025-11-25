آثار راه یافته به جشنواره تئاتر کردستان اعلام شد

به گزارش کرد پرس، محمد وطن خواه در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به پایان مراحل بازبینی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره تئاتر کردستان، گفت: بازبینی آثار با حضور هیئت داوران انجام شد و دبیرخانه پس از جمع بندی نظرات، فهرست نهایی آثار راه یافته را منتشر کرد.

وی با بیان اینکه جشنواره امسال در بیجار برگزار می شود، افزود: بیجار از گذشته یکی از خاستگاه های جدی هنرهای نمایشی در کردستان بوده و انتخاب آن فرصتی برای تقویت جریان تئاتر در شرق استان است.

دبیر اجرایی بخش صحنه ای سی وششمین جشنواره استانی تئاتر کردستان اظهار کرد: در بخش صحنه ای، نمایش آخرین نامه به کارگردانی ایوب طالب پور از قروه، اسب ها به کارگردانی محمد سلیمی و حسین مرادی از دیواندره، دشمن خدا به کارگردانی میلاد صادقی از سنندج و روولور به کارگردانی علی حسین افشاری از بیجار پذیرفته شده اند.

وطن خواه ادامه داد: عاشقانه های سراب به کارگردانی یونس صحرارو از قروه، موسیقی سفید به کارگردانی سامان رستمی از سنندج، ویکنت شقه شده به کارگردانی اشکان کمانگر از سنندج و یک مشت حرف به کارگردانی سعدی حسینی از دیواندره نیز در این بخش حضور دارند.

بیجار میزبان هشت گروه تئاتر خیابانی

دبیر اجرایی بخش خیابانی جشنواره نیز با اعلام آثار این بخش، بیان کرد: ئاکامی ئوین به کارگردانی نازیلا امینی از سقز، امیدی در تاریکی به کارگردانی هوشیار قوامی و ثنا کهزادی، خانه به دوش به کارگردانی سعید نادری مقدم از مریوان، دوازده (کار گروهی) از بیجار و شیف به کارگردانی بختیار احمدپور از بانه آثار راه یافته به این بخش هستند.

محسن افشاری یادآور شد: وضعیت آبی قرمزه به کارگردانی آفاق یعقوب نژاد از سنندج، دو راهی عشق به کارگردانی عطا رشیدی از سقز و پاچه پلاس به کارگردانی هیوا اسدبیگی از سقز نیز در بخش خیابانی حضور دارند.

وی با اشاره به زمان اجرای آثار، گفت: گروه های منتخب از پنجم تا هشتم آذرماه در مکان های تعیین شده به اجرای نمایش های خود می پردازند و جشنواره در همین تاریخ به صورت رسمی آغاز می شود.

دبیر اجرایی بخش خیابانی جشنواره افزود: تلاش ما این است که جشنواره امسال با تمرکز بر کیفیت اجراها، انسجام برنامه ریزی و حضور مردم در کنار هنرمندان، به یکی از دوره های اثرگذار تئاتر کردستان تبدیل شود.