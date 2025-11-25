۱۷ هزار سقزی از مزایای قانون تجارت مرزنشینان بهره مند می شوند

به گزارش کرد پرس، ضیاالدین نعمانی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به اجرای سیاست های حمایتی دولت در حوزه اقتصاد مرزنشینی، گفت: در مجموع ۱۷ هزار و ۱۶۹ نفر شامل یک هزار و ۷۵۳ خانوار دارای کارت کولبری در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز و ۱۵ هزار و ۴۱۶ سرپرست خانوار از دهک های یک و دو، مشمول این مزیت می شوند.

وی همچنین از بازگشایی رسمی گمرک سیف سقز در شهر صاحب خبر داد و افزود: برای نخستین بار پس از استقرار نماینده فرمانداری و ادارات مرتبط در گمرک سیف، امکان واردات کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی برای سقز فراهم شده است.

فرماندار ویژه شهرستان سقز با اشاره به ورود ۲۱۳ کانتینر کالا به ارزش حدود ۲.۹ میلیون دلار از زمان بازگشایی این بازارچه تا پایان آبان ماه، اظهار کرد: این محموله ها شامل موز، نارگیل و اقلام مختلف بوده و مراحل قانونی ترخیص را طی کرده اند.

نعمانی سهمیه ماهانه کولبران را مطابق قانون تجارت مرزنشینی ۶۰۰ دلار عنوان کرد و ادامه داد: با واگذاری این سهمیه به کارگزار، مبلغ ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان به حساب کولبر واریز می شود.

وی از فعالیت ۲۶ کارگزار ثبت شده در سامانه مبادلات مرزی سقز خبر داد و یادآور شد: قانون تجارت مرزنشینان زمینه ساز اشتغال پایدار، رسمیت بخشی به مشاغل مرزی و بهره مندی از معافیت ها و تخفیف های گمرکی است.