۴ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۲

پلیس آبدانانی هدف گلوله قرار گرفت

پلیس آبدانانی هدف گلوله قرار گرفت

سرویس ایلام - فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان گفت: یک مأمور انتظامی شهرستان در جریان درگیری دو طایفه مقابل درب دادگستری زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس استان ایلام، سرهنگ جواد احمدی در این خصوص اظهار کرد: در پی درگیری دو طایفه به دلیل اختلاف ملکی و حضور آنها در مقابل درب دادگستری، ماموران انتظامی برای برقراری نظم و امنیت به محل حادثه اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از افراد درگیر با استفاده از سلاح  به‌سمت نفرات طایفه مقابل تیراندازی، که منجر به زخمی‌شدن یکی از کارکنان انتظامی حاضر در محل شد.

سرهنگ احمدی ادامه داد: مأموران انتظامی به‌سرعت پیش از مسلح کردن دوباره سلاح، ضارب اصلی به همراه دو هم‌دستش را دستگیر و سلاح به‌کار رفته را ضبط کردند و مأمور مصدوم نیز برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان با بیان اینکه حال عمومی مامور مجروح رضایت بخش است، گفت: ضارب به همراه هم‌دستانش پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 2791047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha