پلیس آبدانانی هدف گلوله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس استان ایلام، سرهنگ جواد احمدی در این خصوص اظهار کرد: در پی درگیری دو طایفه به دلیل اختلاف ملکی و حضور آنها در مقابل درب دادگستری، ماموران انتظامی برای برقراری نظم و امنیت به محل حادثه اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از افراد درگیر با استفاده از سلاح به‌سمت نفرات طایفه مقابل تیراندازی، که منجر به زخمی‌شدن یکی از کارکنان انتظامی حاضر در محل شد.

سرهنگ احمدی ادامه داد: مأموران انتظامی به‌سرعت پیش از مسلح کردن دوباره سلاح، ضارب اصلی به همراه دو هم‌دستش را دستگیر و سلاح به‌کار رفته را ضبط کردند و مأمور مصدوم نیز برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان با بیان اینکه حال عمومی مامور مجروح رضایت بخش است، گفت: ضارب به همراه هم‌دستانش پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.