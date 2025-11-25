به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، آرش آریانژاد ضمن ابراز خرسندی از تلاش جهادی این مجموعه در راستای نهضت آبرسانی به بانه گفت: عملیات انتقال، شامل اجرای خطوط اصلی، ایستگاه‌های پمپاژ در مسیر، سامانه‌های رصد و کنترل و انجام آزمایش‌های فنی، اکنون به آخرین مراحل تست و تحویل موقت رسیده که با تکمیل این بخش‌ها، به‌زودی آب پایدار، سالم و مطمئن از سد چراغ‌ویس در مدار تأمین آب شرب شهر بانه قرار خواهد گرفت؛ اتفاقی که نقطه پایانی بر تنش آبی این منطقه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه که از آن به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی وزارت نیرو یاد می‌شود، با تلاش خستگی ناپذیر این مجموعه، حمایت و پیگیری‌های مؤثر استاندار کردستان و پشتیبانی وزیر جهادی نیرو ، مراحل اجرایی آن با شتاب بیشتری دنبال شد و موانع متعدد فنی, و اقلیمی، با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های پیمانکاری و متخصّصان حوزه آب، برطرف گردید.

آریانژاد با تأکید بر اهمیّت این طرح در توسعه پایدار منطقه، از صبر مردم شریف بانه قدردانی کرد و اظهار داشت: به راستی اگر صبر و شکیبایی مردم صبور و همراه این شهرستان نبود، نمی توانستیم با فراغت خاطر این عملیات طاقت فرسا را به سرانجام برسانیم و به حق یکی از عوامل اصلی تسریع در تکمیل این پروژه شکیبایی و درک والای مردم شریف شهرستان بانه بود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان، ادامه داد: با بهره‌برداری نهایی از این طرح، شهر بانه وارد مرحله تازه‌ای از پایداری در حوضه آب خواهد شد؛ اقدامی که نه‌تنها ظرفیت خدمات‌رسانی را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی، توسعه گردشگری و تثبیت جمعیّت در منطقه نیز خواهد بود.

آرش آریانژاد ابراز امیدواری کرد که پایان اجرای پروژه انتقال آب سد چراغ‌ویس، گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های حیاتی استان کردستان محسوب می‌شود و به‌عنوان یکی از دستاوردهای شاخص حوزه آب کشور، به‌زودی رسماً افتتاح و در مدار بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.