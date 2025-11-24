جانشین فرمانده سپاه کردستان: جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که همه مردم بسیج هستند

به گزارش خبرنگار کردپرس سرهنگ حسن عسکری در مراسم نکوداشت سرداران گمنام شهرستان بانه با بیان اینکه ویژگی منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران مردمی بودن این انقلاب بود انقلابی که صد درصد مردمی بود و هیچ منشاء خارجی نداشت.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) با ایمان به خداوند متعال و تکیه بر قدرت نرمی که توسط مردم ایجاد کرده بود رژیمی که تا بن دندان مسلح بود و همه جهان کفر بویژه آمریکا و اسرائیل جنایتکار حمایت می کردند از بین برد.

سرهنگ عسکری گفت: نقش مردم از نگاه امام خمینی (ره) یک راهبرد کلان بود که مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند و کماکان بایستی پشت این انقلاب بمانند برعکس همه انقلاب های که در دنیا رخ داد بعد از پیروزی مردم را کنار می زدند و خودشان جای استبداد را می گرفتند.

وی افزود: یکی از خاصیت های انحراف در انقلاب های استبدادی بود که در دل انقلاب ها شکل می گرفت اما امام خمینی (ره) راهبردش این بود که مردم کماکان در صحنه بمانند و دست به نهاد سازی کرد و نهادهای ایجاد کرد که حلقه واسط مردم با نظام باشند.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: بسیج مستضعفین یکی از نهادهای بود که به فرمان امام (ره) تشکل شد بیسج در نگام امام یک ساختار و سازمان اداری نیست بلکه یک تفکر است که برگرفته ای اندیشه های اسلامی و مبانی ناب محمدی است.

وی اضافه کرد: بیش از ۴۵ هزار نفر شهید بسیجی در دوران دفاع مقدس داریم که به صورت داوطلبانه در جبهه هی جنگ حضور پیدا کردند.

سرهنگ عسکری خاطرنشان کرد: بعد از جنگ بسیج در عرصه حضور خود را در نیازمندهای مردم و انقلاب اسلامی تشخیص داد و هر جا که مردم و انقلاب ینیاز داشت بسیج آنجا را خط مقدم خود قرار داد.

وی افزود: بعد از جنگ بسیج به سمت سازندگی رفت و در عرصه سازندگی معجزه های بزرگی خلق کرد در مباحث اقتصادی، سیاسی، جنگ پیچیده نرم و جنگ پیچیده شناختی بسیج در مقابل هجمه های دشمنان ایستاد و در جنگ ۱۲ روزه شاهد نقش آفرینی بی نظیر تفکر بسیجی بودیم.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: فرهنگ بسیجی در نسل سوم و چهار بسیار قدرتمندتر از دهه ۶۰ وجود دارد.

بسیج مرز و محدودیت نمی شناسد

فرمانده سپاه شهرستان بانه در ادامه نیز با بیان اینکه روحیه بسیجی محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و در همه عرصه ها برای دفاع از ارزش ها حضور دارد، گفت: محدودیتی برای فعالیت بسیجیان وجود ندارد و هرجا حضورش نیاز باشد بی ادعا خدمت می کند و مرز و محدودیتی برای خدمت به مردم ندارد.

سردار احمد علی صفی زاده با اشاره به شعار بسیج، مردم و اقتدار ملی اظهار کرد: امسال به مناسبت هفته بسیج بیش از ۱۰۰ برنامه با ۲۵ عنوان و هشت برنامه شاخص در شهرستان برنامه ریزی شده که یکی از برنامه های شاخص گرامیداشت همه پیشکسوتان و پیشمرگان کرد مسلمان است.

وی ضمن تقدیر از مردم شهرستان بانه به دلیل همراهی و هماهنگی در برنامه ها افزود: بانه شهر اختیارالدینی ها است و از روزهای اول انقلاب پرشور و مشتاق و در دوران دفاع مقدس در تمامی لحظات سخت انقلاب در همه میدان های حضور داشتند و ۸۴۰ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی کردند.

سردار صفی زاده گفت: پیشمرگان و سردارانی که به این آب و خاک خدمت کردند شهدای زنده این نظام هستند و از قافله برای ادامه مسیر انقلاب بازماندند.

وی ادامه داد: بسیجیان شهرستان بانه در جنگ ۱۲ روز همه میدان امدند و در یک بعد ازظهر بیش از ۷۰ نفر برای حضور و همراهی اعلام آمادگی کردند و با تقسیم کار کمک کار ماموریت ها شدند.

فرمانده سپاه شهرستان بانه با بیان اینکه روحیه بسیجی بن بست شکن است خاطرنشان کرد: هرجا که روحیه بسیجی و جهادی وجود دارد انجا بن بستی وجود ندارد و هرجا این روحیه هست با مشکل مواجه نمی شویم.

وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه ثابت شد که همه مردم بسیج هستند وقتی دشمن حمله نظامی را شروع کرد اگر بسیج مردم و اتحاد و انسجام مقدس شکل نمی گرفت در مراحل بعدی دشمن برنامه های داشت اما به اتحاد و انسجام و بسیج مردم پشت نیروهای مسلح دشمن شکست خورد.

پیشمرگ کرد مسلمان نیز در ادامه با بیان خاطرات خود گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی کردستان به جولان گاه نیروهای ضدانقلاب تبدیل شد در این شرایط مردم شهرستان بانه قد علم کردند و جلو ضد انقلاب ایستادند.

جلال بهرامی افزود: در سال ۱۳۵۹ شهرستان بانه توسط سپاه پاکسازی شد عده ای از نیروهای انقلاب بانه سلاح به دست گرفتند و با با همراهی نیروهای انصار و مهاجر شهر را پاکسازی کردند.

وی با بیان اینکه علارغم ناامن بودن منطقه نیروهای سپاه و پیشمرگان مسلمان موفقیت های بزرگی کسب کردند، یاد آور شد: سه برادرم در دفاع از مرزها به درجه رفیع شهادت نایل آمدند و خانواده قادرخانزاده نیز شهدای زیادی تقدیم انقلاب کردند.

بهرامی خاطرنشان کرد: ما تا آخرین لحظه در سنگر انقلاب می مانیم و هرجا که لازم باشد سلاح به دست می گیریم و از آرمان های انقلاب اسلامی و مرزهای کشور دفاع خواهیم کرد.

وی افزود: مردم بانه سهم بزرگی از انقلاب دارند و در برابر تمام دشمنان جنگیدند و به پیشکسوتان این راه افتخار می کنیم.