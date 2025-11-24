تنش آب در بانه پایان ندارد

کرد پرس- تصاویری از آبرسانی سیار در مناطق شهر بانه بر تارنمای رسانه های محلی منتشر شده است که به عینه وضعیت جیره بندی آب را نشان می دهد.

اگرچه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان وضعیت جیره بندی آب با عنوان « مدیریت توزیع آب» در گفت وگو با سیروان را تایید می کند، اما یکی از رسانه های کردستان، اصرار برتکذیب این واقعیت تلخ دارد.

مصرف واقعی روزانه آب در بانه ۴۰۰ لیتر برثانیه است، اما به گفته «محمد فرهاد» درحال حاضر،تنها ۲۱۰ لیتر بر ثانیه از این میزان حجم نیاز، تامین می شود که ۳۰ لیتر بر ثانیه این ۲۱۰ لیتر از طریق تانکرهای آبرسانی محقق می شود.

به گفته این مقام آبی، برنامه مدیریت توزیع آب یا همان جیره بندی از یکم تیرماه امسال در بانه آغاز شده و تا زمان به بهره برداری رسیدن خط انتقال چراغ ویس ادامه دارد.

هم اکنون آب شرب ۴۲ هزار مشترک بانه ای از طریق دو سد سبدلو، عباس آباد، و سه چشمه پیرمراد، مال کانیان و بویین تامین و توزیع می شود که آب این منابع نیز مکفی نیست و روزانه با ۲۵ تانکر از سقز به بانه، آبرسانی می شود.

گزارش ها نشان می دهد که در سال آبی گذشته، بانه با ثبت ۵۸ درصد کاهش بارندگی، رکورد زده وهمین مسئله دو سد سبدلو و عباس آباد با ظرفیت ۱۸ میلیون مترمکعب را با کاهش شدید ذخیره سازی مواجه کرده است.

مصرف سالانه آب در شهر بانه، ۱۵ میلیون مکعب است که تنها راه پایان جیره بندی و تنش آبی، به ناف خط انتقال سدچراغ ویس،گره خورده است.

مسئولان آب منطقه ای کردستان گزارش کرده اند که نهایت تا ۱۵ آذرماه جاری این خط انتقال وارد مدار می شود.

گزارش: شیروان یاری