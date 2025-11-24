تشییع پیکر چهار شهید گمنام در ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، مراسم تشییع ۴ شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز دوشنبه ۳ آذر همزمان با روز شهادت حضرت زهرا (س) از میدان میلاد تا مصلی بزرگ امام خمینی در شهر ایلام و با حضور باشکوه مردم و خانواده‌های معظم شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در جمع عزاداران فاطمی بیان کرد: امروز به برکت این شهدا، توانمندی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به جایی رسیده است که تمام استکبار جهانی، با طراحی‌های طولانی‌مدت و تمرین‌های مکرر، قصد داشتند در جنگ ۱۲ روزه ایران را نابود و به پنج تکه تقسیم کنند، اما با همه غرورشان، به ضعف خود اعتراف کردند و التماس کردند که جمهوری اسلامی آتش‌بس را بپذیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار افزود: این دستاورد، نتیجه برکت خون شهدا، مدیریت ولایت فقیه و مجاهدت‌های نیروهای جان‌برکف سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، مرزبانی و نیروهای اطلاعاتی است. باید قدردان این نعمت‌ها باشیم و تلاش کنیم بر مشکلات معیشتی موجود نیز فائق آییم.