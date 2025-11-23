ساخت پردیس آموزشی یک ضرورت مهم برای علوم پزشکی کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر جمعیت تحت پوشش دانشگاه گفت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی در ادامه بر لزوم راهاندازی پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز تاکید کرد و ادامه داد: دانشگاه یک زمین ۵۵ هکتاری در منطقه سرخلیجه دارد، اما مشکلات تصرف و محدودیت منابع، اجرای این پروژهها را با تأخیر مواجه کرده است که امیدواریم با همراهی بخشهای مختلف موانع پیش روی احداث این پردیس را برداریم
وی افزود: کمیتهای برای پیگیری احداث پردیس دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده است تا تامین منابع مالی مورد نیاز برای احداث این پردیس در سطح وزارتخانه و از محل هایی مانند مولدسازی دارایی های مازاد را پیگیری کند .پ
دکتر سروش ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خدمات خود را به حدود دو میلیون نفر از هماستانیها ارائه میدهد و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیماران از استانهای همجوار هستند. این موضوع هم فرصت است و هم تهدید؛ زیرا لازم است برخی شاخصها و منابع ما برای ارائه خدمات اصلاح شود.
وی افزود: یکچهلم سهمیه داروی کشور به ما تعلق میگیرد، اما با توجه به سرریز جمعیت، گاهی کمبود دارو، شیر خشک و تجهیزات پزشکی مشاهده میشود. این موضوع در جلسهای با استاندار مطرح شد و ایشان نیز بر ضرورت توجه به آمار و شاخصها تأکید کردند.
دکتر سروش با اشاره به تدوین برنامه راهبردی جامع دانشگاه گفت: این برنامه با مشارکت اعضای هیئت علمی، کارکنان و کارشناسان تدوین شده و شامل برنامههای کوتاهمدت سالیانه و حداقل پنجساله است. هدف ما مدیریت بهینه منابع، ارتقای کیفیت و کمیت خدمات و پاسخگویی دقیق به تعهدات دانشگاه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ضرورت ایجاد پردیس آموزشی اشاره کرد: دانشگاه هنوز پردیس آموزشی ندارد و این باعث مشکلات در خوابگاهها، کلاسها و اماکن ورزشی شده است. ما یک زمین ۵۵ هکتاری در منطقه سرخلیجه داریم، اما مشکلات تصرف و محدودیت منابع، اجرای پروژهها را با تأخیر مواجه کرده است.
وی افزود: در این مدت تلاش کردهایم با پیگیری استانداری و نهادهای اجرایی، منابع لازم برای اجرای پروژههای آموزشی و رفاهی دانشگاه فراهم شود. همچنین پروژه بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی در کمربندی غربی کرمانشاه در حال ساخت است و جایگزین دو بیمارستان قدیمی خواهد شد. با توجه به تغییرات سریع فناوری در حوزه سلامت، نظارت دقیق برای تحویل بیمارستان متناسب با شرایط روز ضروری است.
دکتر سروش درباره بیمارستان شهید رئیسی گفت: این پروژه نیز در مراحل تکمیل قرار دارد و تجهیزات پیشرفته رادیوتراپی برای درمان بیماران سرطانی نصب شده است. امیدواریم در ماههای آینده بیماران بتوانند از این خدمات استفاده کنند.
رئیس دانشگاه به توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه اشاره کرد: شش رشته تحصیلی جدید در مقاطع مختلف راهاندازی شده است، از جمله کارشناسی علوم تغذیه، ارگونومی، فناوری اطلاعات سلامت و مدیریت بهداشت عمومی. همچنین زمینه موافقت اصولی رشته فوقتخصص جراحی پلاستیک و دانشکده فناوریهای نوین و هوش مصنوعی فراهم شده است.
وی ادامه داد: ما سه پژوهشکده فعال در حوزه سیاستگذاری سلامت و اقتصاد سلامت داریم و تلاش میکنیم آنها را به یک پژوهشگاه جامع تبدیل کنیم. علاوه بر این، ۱۵ مرکز تحقیقاتی تخصصی فعالیت دارند که دستاوردهای ارزشمندی در حوزه سلامت استان و کشور ارائه کردهاند.
دکتر سروش موفقیتهای دانشجویان را نیز یادآور شد: برای اولین بار اعتباربخشی چهار ساله هفت مرکز آموزش درمانی دانشگاه دریافت شد و بیش از ۱۵۰ دانشجوی استعداد درخشان در مقاطع بالاتر پذیرفته شدند. این دستاوردها نشاندهنده ارتقای کیفیت آموزش و رفع مشکلات گذشته است.
وی همچنین به چالشهای ناشی از پذیرش مازاد بر ظرفیت دانشگاهها اشاره کرد: گاهی پذیرش بیش از ظرفیت واقعی باعث فشار بر خوابگاهها، سلفسرویس و امکانات میشود. معاونت دانشجویی تلاش کرده با مدیریت منابع و خدمات این
دکتر سروش اقدامات نوآورانه دانشگاه در حوزه درمان و مدیریت بحران را تشریح کرد: با سازمان اورژانس کشور قراردادی برای تجهیز آمبولانس سیتیاسکندار منعقد شده است. این آمبولانس برای مدیریت سکته حاد مغزی طراحی شده و به مدیریت زمان طلایی درمان بیماران کمک میکند. تفاهمنامه سهجانبه دانشگاه، معاونت درمان وزارت بهداشت و اورژانس کشور در حال اجراست.
وی درباره برونسپاری و کاهش تصدیگری دانشگاه گفت: با واگذاری برخی خدمات به بخش خصوصی، کیفیت خدمات درمانی ارتقا یافته است. نمونه موفق این اقدام، ایجاد بخشهای دیالیز توسط بخش خصوصی در کرمانشاه و اسلامآباد است و اقدامات مشابه در شهرستانهای دیگر نیز در جریان است.
رئیس دانشگاه به مدیریت شکایات مردمی اشاره کرد: حدود ۷۰۰ مورد شکایت از مراکز درمانی ثبت شده و دانشگاه با شدت با تخلفات برخورد کرده است. هدف ما ارائه خدمات کیفی، منصفانه و قابل اعتماد به مردم است.
دکتر سروش همچنین به حوزه معاونت توسعه و پرداختهای پرسنلی پرداخت: اولویت ما رفع مشکلات پرسنلی و اجرای اعتبارات پیشبینی شده در قانون بودجه است. یکچهلم اعتبارات تخصیص یافته میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند، اما هنوز تحقق کامل آن انجام نشده است و نیازمند نظارت نمایندگان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژههای نیمهتمام شهرستانها اشاره کرد: برای بیمارستانهای ثلاث باباجانی، سرپلذهاب و روانسر اعتبارات اختصاص یافته و عملیات اجرایی در حال انجام است. بخشی از این پروژهها دو تا سه سال زمان خواهد برد، اما تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای امسال و سال آینده تخصیص یافته است.
دکتر علی سروش با تأکید بر اهمیت برنامه راهبردی دانشگاه گفت: با اجرای برنامه جامع، همکاری با خیرین و جذب اعتبارات، میتوانیم زیرساختهای آموزشی، درمانی و پژوهشی دانشگاه را تقویت کنیم و خدمات به مردم استان کرمانشاه و همجوار بهبود یابد. هدف ما ارتقای سطح سلامت، افزایش کیفیت آموزش و توسعه زیرساختهاست و امیدواریم با همت همکاران و حمایت نهادهای اجرایی، این اهداف محقق شود.
وی در پایان افزود: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تلاش میکند نه تنها پاسخگوی نیازهای فعلی باشد، بلکه با توسعه پایدار، برنامهریزی دقیق و استفاده بهینه از منابع، سطح سلامت و آموزش پزشکی استان را به استانداردهای ملی و بینالمللی نزدیک کند.
