شکایت سرهنگ بازنشسته علیه اوجالان: حق امید و آزادی او را فراموش کنید

به گزارش کردپرس، ارکُون اوزِلر سرهنگ بازنشسته ارتش ترکیه با استناد به فرمان‌ها و دستوراتی که به گفته او عبدالله اوجالان رهبر در بند حزب منحل شده PKK از سال ۱۹۹۹ به بعد از داخل زندان امرالی صادر کرده، مدعی شد این دستورات با ده‌ها عملیات مسلحانه و حملات مرگبار منتسب به PKK مرتبط است. اوزِلر با همکاری وکیل خود شکایتی با عنوان «اقدام علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی» تنظیم و به مراجع قضایی ارائه کرد؛ شکایتی که فهرستی از حملات خونین دو دهه اخیر را نیز شامل می‌شود.

این شکایت توسط وکیل او، دوغوکان کوزان، اعلام عمومی شد. کوزان با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «موکلم ارکُون اوزِلر شکایتی علیه عبدالله اوجالان تنظیم کرده است. موضوع شکایت، دستورها و مجوزهایی است که از سال ۱۹۹۹ به بعد در امرالی صادر شده و در ارتباط با مجموعه ای از عملیات تروریستی PKK قرار دارد. اتهام مطرح‌شده، "اقدام علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور" است.»

اوزِلر در متن شکایت خود، به فهرستی بلند بالا از حملات مرگبار سال‌های گذشته اشاره کرده و مدعی شده که این سلسله عملیات‌ با «دستورهای صادرشده از امرالی» هماهنگ بوده است. او با طرح این شکایت نوشته: «کسانی که دم از حق امید برای یک رهبر تروریست می زنند، آن حق را فراموش کنند.»

این فهرست شامل برخی از خونین‌ترین حملات دو دهه گذشته است؛ از جمله:

در سال ۲۰۰۶، حمله بمب‌گذاری‌شده به یک ایستگاه اتوبوس در دیاربکر که به کشته شدن ۱۱ نفر — ازجمله ۹ کودک — انجامید. در سال ۲۰۰۷، چندین حمله از جمله تیراندازی به یک مینی‌بوس در شرناخ با ۱۲ کشته و همچنین کمین در گابار که جان ۱۳ نظامی را گرفت، به این فهرست افزوده شده است. همان سال، انفجار در پاساژ آنافارتالار در آنکارا نیز به کشته شدن ۹ نفر انجامید.

در سال ۲۰۰۸ نیز حمله به پایگاه آکتوتون با ۱۷ کشته و انفجارهای مرگبار در منطقه گونگورن استانبول که منجر به جان باختن ۱۷ نفر — از جمله یک جنین — شد، در این شکایت ذکر شده است. اوزِلر سپس به حملات سال ۲۰۰۹ اشاره کرده که شامل حمله به خودروی نظامی در لیجه با ۹ کشته و کمین در توکات با ۷ کشته بوده است.

در سال ۲۰۱۰ نیز حمله مسلحانه به نیروهای نظامی در اسکندرون با ۶ کشته و انفجار در اتوبوس شهری در کوچوک‌چکمجه با ۵ کشته در پرونده آمده است. حمله هم‌زمان به مناطق نظامی در چوکورجا و انفجار در خیابان کومرولار آنکارا در سال ۲۰۱۱ به ترتیب ۲۴ و ۳ کشته بر جای گذاشته است.

در سال ۲۰۱۲، حمله به سرویس نظامی در فوچا با ۲ کشته و حمله به یک منطقه نظامی در شرناخ با ۱۰ کشته در شکایت درج شده است. اوزِلر حمله سال ۲۰۱۶ به کاروان نظامی در داغلیچا را که ۱۶ نظامی در آن جان خود را از دست دادند، به‌عنوان یکی از نمونه‌های برجسته ذکر کرده است. همچنین حملات سال‌های بعد از آن— شامل حمله به محوطه پلیس در دیاربکر در سال ۲۰۱۷ (۱ کشته)، حمله به کارگاه راه‌سازی در سیرت در سال ۲۰۱۸ (۷ کشته) و حمله سال ۲۰۲۴ به تأسیسات کارخانه صناع دفاعی توساش آنکارا (TUSAŞ) با ۵ کشته— در این شکایت جای گرفته‌اند.

اوزِلر در این شکایت مدعی است مجموعه این حملات در ارتباط با «فرمان‌هایی است که اوجالان از امرالی صادر کرده» و بر این اساس از دستگاه قضایی خواسته است تحقیقات رسمی آغاز و اوجالان تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.