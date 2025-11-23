به گزارش کردپرس، کمال قلیچ‌داراوغلو، رئیس پیشین حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، در پیامی ویدئویی با انتقاد از مواضع CHP نسبت به «روند سیاسی جاری»، اعلام کرد که قرار گرفتن در طرف درست تاریخ نیازمند شجاعت و اراده است. او ضمن هشدار درباره لطمه‌زدن اتهامات فساد به اعتبار حزب، خواستار «پاکسازی فوری» و بازگشت CHP به نقش تاریخی خود شد؛ نقشی که به گفته او شامل مبارزه با فساد، هدایت سیاست خارجی و حضور فعال در روند «برادری و آشتی» است.

قلیچ‌داراوغلو با خطاب قراردادن هم حزبی های خود با عبارت «دوستان عزیز، همراهان راه و فرزندان وطن» سخنان خود را آغاز کرد و یادآور شد که حزب جمهوری‌ خواه خلق، نه یک حزب معمولی، بلکه حزب بنیان‌گذار جمهوری و حامل میراث محافظت از دولت و جمهوریت در ترکیه است. او گفت حزب دارای دو مأموریت اصلی است: نخست، پاک نگه‌داشتن سیاست از فساد و پاسخگو بودن در برابر مردم. به گفته او، هر حزب و هر سیاستمداری ممکن است به فساد، رانت و انحراف کشیده شود، اما CHP نمی‌تواند و نباید با مقامات فاسد، شبکه‌های رانت یا مدیران آلوده به رشوه هم‌نام و هم‌نشین شود. قلیچ‌داراوغلو تأکید کرد اتهاماتی مانند اختلاص نمی‌تواند «سایه‌ای بر سر حزب» باشد و CHP باید فوراً خود را از چنین لکه‌هایی پاک کند تا اعتبار تاریخی و اخلاقی‌اش حفظ شود.

قلیچ‌داراوغلو در ادامه مأموریت دوم و بنیادی CHP را «تعیین مسیر حکومت ترکیه» دانست. او گفت ترکیه در گستره‌ای وسیع از خاورمیانه و قفقاز تا آسیای مرکزی و اروپا منافع و پیوندهای تاریخی دارد و نمی‌تواند در این جغرافیا به انزوا و ضعف کشیده شود. به باور او، CHP باید در فرایندهای منطقه‌ای و ملی نقشی فعال ایفا کند و اجازه ندهد ترکیه در برابر فشار قدرت‌هایی چون آمریکا و اسرائیل دچار لغزش شود.

رهبر پیشین حزب جمهوری خواه خلق و سیاستمدار جنجالی اپوزیسیون ترکیه در بخش مهمی از سخنانش، با اشاره به روند «صلح و برادری» و فرایند کنونی گفت‌وگوهای صلح، تأکید کرد CHP باید در این مرحله نقش پیشتاز داشته باشد. او گفت جامعه ترکیه از حزب جمهوری‌ خواه خلق انتظار دارد در روند آشتی و ترسیم مسیر آینده کشور نقش‌آفرینی کند. قلیچ‌داراوغلو با اشاره به اینکه «تاریخ در لحظاتی خاص شجاعت می‌طلبد»، از رؤسای حزب خواست که با رویکردی غیرسیاسی و فراتر از رقابت‌های حزبی، مسئولیت بپذیرد، ریسک کند و در روند صلح مشارکت داشته باشد.

او سخنان خود را با تأکید بر ادامه «راه عدالت، حقوق و حقیقت» در کنار مردم به پایان رساند و گفت که مبارزه برای جمهوریت و مردم‌سالاری همچنان ادامه دارد.