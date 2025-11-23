درمانگاه عمومی و تخصصی ایثار ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در این ارتباط اظهار کرد: ساخت این درمانگاه شامل پزشک متخصص، پزشک عمومی، تزریقات و پانسمان، سونوگرافی، دندانپزشکی، تصویربرداری در متراژ ۴۵۰ مترمربع از سال گذشته آغاز و امسال به اتمام رسیده است.
وی گفت: ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت این درمانگاه هزینه شده است.
وی افزود: این درمانگاه طرف قرارداد با تمامی بیمه ها آماده خدمات رسانی به عموم مردم و جامعه ایثارگران است.
وی گفت: ۱۵ مرکز خدمت رسان در حوزه های ورزشی، توانبخشی و درمانی در موسسه ایثار فعالیت دارند و به عموم مردم و جامعه ایثارگران خدمات رسانی می کنند.
رحیمی گفت: ۳ پروژه شامل مرکز اقامتی درمانی، ساختمان فرهنگی آمفی تئاتر و تکمیل طبق دوم درمانگاه با ۵۲ میلیارد تومان اعتبار در این موسسه پیش بینی شده است.
