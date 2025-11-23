الزام ادارات کردستان به کاهش ۲۰درصدی مصرف گاز/هشدار نسبت به قطع جریان گاز در صورت بی توجهی

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت همکاری جدی دستگاه ها با آغاز طرح پایش مصرف گاز در ادارات و اماکن عمومی استان، گفت: از همه مدیران و مسئولان می خواهیم همکاری کامل با گروه های پایش و تیم های بازرسی داشته باشند تا بتوانیم مصرف را مدیریت و از هدررفت جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به الزامات اجرایی طرح، افزود: دستگاه های اجرایی باید یک ساعت پیش از آغاز وقت اداری سیستم گرمایشی را روشن و یک ساعت قبل از پایان ساعت کار آن را خاموش کنند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان آغاز رسمی این طرح را اول آذر عنوان کرد و اظهار کرد: طرح پایش دقیق مصرف گاز با هدف مدیریت بهینه و کاهش مصرف در ادارات و اماکن عمومی آغاز شده و به صورت گسترده اجرا می شود.

فعله گری ادامه داد: تیم های بازرسی شرکت گاز به صورت شبانه روزی وضعیت دمای محیط، عملکرد سیستم های گرمایشی و سایر شاخص های مرتبط با مصرف گاز را بررسی می کنند.

وی هشدار داد: در صورت مشاهده عدم رعایت الگوهای مصرف از جمله رعایت نکردن دمای استاندارد، استفاده غیرمجاز از وسایل گرمایشی و خاموش نکردن سیستم ها در ساعات غیراداری اخطار صادر می شود و در صورت تکرار، اقدام های قانونی انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان هدف اجرای این طرح را آگاه سازی، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی اعلام کرد و با اشاره به نتایج بازرسی های سال گذشته، یادآور شد: سال گذشته ۱۶ هزار و ۷۲۴ مورد بازدید از دستگاه های اجرایی انجام شد و در صورت عدم رعایت مصوبات هیأت دولت، اخطار داده شد و در موارد تکرار، جریان گاز برخی ادارات قطع شد.