۷۸۳ هکتار از مناطق تحت مدیریت محیط زیست کردستان در آتش سوخت

به گزارش کرد پرس، معروف قادری با اشاره به نقش تشدید گرمای کم سابقه و کاهش بارندگی در افزایش حریق ها، گفت: افزایش دما، کاهش بارندگی و تشدید عوامل انسانی، اصلی ترین دلایل افزایش آتش سوزی ها در کردستان است.

وی با ارائه آماری از وضعیت سال جاری، افزود: طی هشت ماهه امسال، ۲۶۳ فقره آتش سوزی با وسعت ۴ هزار و ۹۰۰ هکتار در سطح استان و ۳۸ فقره آتش با مساحت ۷۸۳ هکتار در مناطق تحت مدیریت محیط زیست ثبت شده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان آثار مخرب این حریق ها را بسیار جدی دانست و اظهار کرد: این آتش سوزی ها موجب تخریب شدید خاک، فرسایش، ایجاد روان آب، نابودی درختان جنگلی، کاهش پوشش گیاهی و از بین رفتن حیات وحش به ویژه گونه های کندحرکت مانند دوزیستان و خزندگان شده و تهدیدی جدی برای تنوع زیستی استان است.

قادری با بیان اینکه حریق ها نفوذپذیری خاک و منابع آبی از جمله چشمه ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهند، ادامه داد: تغییرات اقلیمی، حریق های عمدی برای توسعه زمین کشاورزی یا تولید زغال، بی احتیاطی گردشگران و چوپانان، جاده سازی و حتی برخی مانورهای نظامی از دلایل گسترش آتش سوزی ها است.

وی از کمبود جدی تجهیزات و نبود پایگاه های اطفای حریق در نقاط حساس انتقاد کرد و یادآور شد: نبود پایگاه های اطفای حریق و کمبود تجهیزات، کنترل سریع آتش را با چالش جدی مواجه کرده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان درباره اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی دستگاه های متولی، بیان کرد: آموزش جوامع محلی، استقرار دیده بان ها، ایجاد آتش بر، تشکیل تیم های واکنش سریع، ورود کنترل شده دام، آموزش نیروهای عملیاتی و برخورد قضایی با عاملان حریق و زمین خواری از مهم ترین اقدامات ما بوده است.

قادری از برنامه های تقویتی سال جاری خبر داد و گفت: تأمین تجهیزات فردی اطفای حریق، تهیه ۱۵۰ پک عملیاتی برای گروه های محلی، ساخت و تجهیز سه واحد محیط بانی، خرید چهار دستگاه خودرو کمک دار، استخدام نیروهای اجرایی و استقرار ۲۵ آتش بان محلی در مناطق حساس از جمله اقدامات انجام شده است.

وی بر ضرورت تداوم تقویت ظرفیت ها تاکید کرد و افزود: استمرار آموزش، افزایش تجهیزات و مشارکت جوامع محلی می تواند نقش تعیین کننده ای در کاهش حریق ها و حفاظت از منابع طبیعی کردستان داشته باشد.