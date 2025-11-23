عملکرد دستگاه ها در اشتغال جوانان مطلوب نیست/انتقاد از غیبت دو سوم اعضای ستاد ساماندهی

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان سنندج که با محوریت اشتغال، آموزش و آسیب های اجتماعی برگزار شد، با ابراز نارضایتی از غیبت گسترده نهادهای عضو ستاد، گفت: از ۲۳ دستگاه دعوت شده، تنها یک سوم حاضر شده اند؛ سال هاست شعار حمایت از جوانان می دهیم، اما حتی برای یک جلسه مهم درباره اشتغال و آسیب های اجتماعی وقت نمی گذاریم و این شیوه مدیریت قابل قبول نیست و مدیران باید نسبت به وظایف قانونی خود پاسخگو باشند.

وی با تأکید بر لزوم خودانتقادی و پذیرش ضعف های موجود، افزود: در حوزه اشتغال و کاهش آسیب های اجتماعی عملکرد قابل دفاعی نداریم و باید واقع بین باشیم و نقاط ضعف را اصلاح کنیم.

فرماندار شهرستان سنندج نبود صنایع بزرگ در سنندج را از عوامل اصلی عقب ماندگی اشتغال دانست و اظهار کرد: در سنندج ۹ هزار واحد تولیدی فعال داریم که فقط ۳۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اند؛ در حالی که یک واحد صنعتی در برخی استان ها چند برابر کل این ظرفیت اشتغال ایجاد می کند.

سجادی همچنین نسبت به بی اثر بودن تسهیلات فعلی اشتغال هشدار داد و ادامه داد: با مبالغ موجود، تسهیلات عملاً به اشتغال پایدار منجر نمی شود؛ در بخش اشتغال خانگی نیز ۷۲ میلیارد تومان اعتبار باقی مانده که فقط سه ماه برای جذب آن فرصت داریم و این اعتبارات باید به شغل واقعی و پایدار برای خانواده ها تبدیل شود.

وی هدایت منابع به سمت واحدهای نیمه فعال و راکد را ضروری دانست و یادآور شد: اگر اعتبارات به درستی مدیریت شود، فعال سازی واحدهای راکد می تواند اشتغال پایدار ایجاد کند.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به تعدد دستگاه های متولی حوزه جوانان، از نبود هماهنگی انتقاد کرد و بیان کرد: در بخش آموزش و مهارت آموزی جوانان، نهادهای مختلفی فعالیت می کنند اما نتیجه آن مدرک گرایی است، نه مهارت؛ باید هم افزایی، رصد مستمر و آموزش های کاربردی جایگزین این موازی کاری ها شود.

سجادی با تأکید بر ضرورت آموزش های نوین، گفت: امروز هوش مصنوعی بسیاری از مشاغل را دگرگون کرده و ما باید جوانان را برای آینده واقعی کار توانمند کنیم.

وی نقش بانک ها را در مسیر اشتغال آفرینی، کلیدی عنوان کرد و افزود: بانک ها باید دغدغه اجتماعی داشته باشند؛ اگر مدیران بانکی همراهی نکنند، تسهیلات به جای کمک به جوانان، فقط روی کاغذ باقی می ماند.