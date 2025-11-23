سیستم بانکی ساماندهی می شود/بانک «آینده» باید پیش تر منحل می شد

او افزود: بانک آینده از بانک هایی بوده است که ناتراز بود و فقط بدهی و اضافه برداشت به سیستم بانکی متحمل می شد؛ قطعا انحلال این بانک باید در سال های گذشته صورت می گرفت، اما اغماض بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باعث شد تا این بانک میلیاردها تومان خسارت به نظام بانکی وارد کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اگر می خواهیم نظام اقتصادی ما دچار خسارت نشود و در حقیقت شاهد تورم، گرانی و نوسانات ارزی نباشیم باید سیستم بانکی ساماندهی شود در غیر این صورت همین تورم و گرانی ها و ناترازی بانک ها را می بینیم.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی کردن طرح گزیر نظام بانکی هستیم و اگر این طرح به قانون تبدیل شود می توانیم ناترازی و تخلفات بانکی را به حداقل برسانیم و قطعا با این اتفاق تحولی در حوزه بانکی و نظام اقتصادی ایجاد خواهد کرد./