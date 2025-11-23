سیستم بانکی ساماندهی می شود/بانک «آینده» باید پیش تر منحل می شد

به گزارش کردپرس، حاکم ممکان به ناترازی بانک ها و راهکار حل آن اشاره کرده و به خانه ملت گفت: خلق پول سبب ناترازی بانک ها می شود که دولت باید به این موضوع با جدیت ورود کند و به این نکته نیز اشاره می شود که در حال حاضر بانک های خصوصی خلق پول می کنند لذا نباید به این ها اجازه داده به آسانی چنین کاری را انجام دهند.
او افزود: بانک آینده از بانک هایی بوده است که ناتراز بود و فقط بدهی و اضافه برداشت به سیستم بانکی متحمل می شد؛ قطعا انحلال این بانک باید در سال های گذشته صورت می گرفت، اما اغماض بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باعث شد تا این بانک میلیاردها تومان خسارت به نظام بانکی وارد کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اگر می خواهیم نظام اقتصادی ما دچار خسارت نشود و در حقیقت شاهد تورم، گرانی و نوسانات ارزی نباشیم باید سیستم بانکی ساماندهی شود در غیر این صورت همین تورم و گرانی ها و ناترازی بانک ها را می بینیم.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی کردن طرح گزیر نظام بانکی هستیم و اگر این طرح به قانون تبدیل شود می توانیم ناترازی و تخلفات بانکی را به حداقل برسانیم و قطعا با این اتفاق تحولی در حوزه بانکی و نظام اقتصادی ایجاد خواهد کرد./
