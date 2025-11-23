استاندار: فرونشست زمین آذربایجان غربی را تهدید می کند

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در این باره در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: سازمان جهاد کشاورزی مسئول کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است و باید برنامه‌های مربوط را اجرایی کند، چراکه ۹۰ درصد مصرف آب استان در این بخش انجام می‌شود و روند افزایشی کنونی نگران‌کننده است.

او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین خطرهای پیش‌روی استان فرونشست زمین است و پیش‌بینی راه‌حل‌های مناسب از سوی نهادهای مسئول ضروری است.

رحمانی تاکید کرد: اگر خشکسالی ادامه یابد و برداشت از منابع آب افزایش پیدا کند، این پدیده تشدید شده و تبعات بسیار سنگینی به‌دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی هم از بهره‌برداری از هشت گلخانه تازه‌تأسیس با مجموع مساحت ۲.۷۶ هکتار و یک واحد پرورش قارچ با ظرفیت ۶۶ تُن در سال جاری خبر داد و گفت: این اقدامات نقش مؤثری در اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری منابع آبی استان دارد.

محمدرضا اصغری با اشاره به بحران کم‌آبی و تغییر اقلیم تأکید کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای با هدف افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات، راهبردی ملی برای مقابله با بحران آب و تغییر اقلیم است.

او در پایان گفت: این شیوه تولید ضمن کاهش مصرف منابع، زمینه صادرات پایدار و رونق اقتصادی را فراهم می‌کند.