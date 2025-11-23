افتتاح فاز دوم درمانگاه تخصصی دندانپزشکی مهرشفای سنندج

به گزارش کرد پرس، معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان در آیین افتتاح این مرکز، گفت: امروز به طور همزمان در سراسر کشور ۳۰ مرکز درمانی دندانپزشکی تخصصی در ۲۳ استان افتتاح می شود که سهم کردستان یک مرکز است.

سرهنگ سعید شعبانی افزود: ۱۵ دستگاه و یونیت دندانپزشکی و تجهیزات تصویربرداری در این مجموعه مستقر شده و امکانات بسیار ارزشمندی برای خدمت رسانی بی منت به مردم، به ویژه بسیجیان، فراهم شده است.

وی با اشاره به تنوع خدمات ارائه شده در این مرکز، اظهار کرد: درمانگاه تخصصی مهرشفا خدمات ارتودنسی، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان و درمان بیماری های دهان و دندان را به صورت کامل ارائه می کند.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان درباره تعرفه ها نیز، بیان کرد: تعرفه های این مرکز عمومی و از بخش خصوصی کمتر است و برای افراد نیازمند، بسیجیان و خانواده معظم شهدا و ایثارگران تخفیف های ویژه ای در نظر گرفته شده است.

سرهنگ شعبانی ادامه داد: برنامه ریزی شده تا اقشار مختلف مردم بتوانند با تعرفه پایین از این خدمات بهره مند شوند؛ هرچند پیش از این نیز خدمات ارائه می شد اما به دلیل ظرفیت محدود، توسعه مرکز ضروری بود.

وی یادآور شد: سال آینده در شهرستان های سقز، مریوان و دهگلان درمانگاه های تخصصی با محوریت دندانپزشکی راه اندازی می شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان نیز در ادامه مراسم، با اشاره به نقش بسیج، گفت: بسیج زنده ترین یادگار امام خمینی(ره) است و هویت و استقلال ایران اسلامی به نفس مسیحایی پیر جماران اعتبار دارد.

حجت الاسلام طاها توکلی افزود: بسیج مستضعفان با گستردگی مأموریت، امروز پویاتر از همیشه در همه عرصه های خدمت به جامعه حضور دارد.

وی با تأکید بر رسالت بنیاد تعاون بسیج، اظهار کرد: این بنیاد با پیوست مردم داری و مردم یاری، خدمت به مردم را یکی از مأموریت های اصلی خود می داند؛ فلسفه آن خدمت و رسالتش بر تعاون و همکاری استوار است و به دنبال درآمدزایی یا دخالت در کار دولت نیست.