به گزارش کردپرس، وزارت بازرگانی عراق اعلام کرد که روابط اقتصادی این کشور با ایران پایدار مانده و برنامه دارند حجم مبادلات تجاری میان دو کشور را به ۲۰ میلیارد دلار برسانند.

محمد حَنّون، سخنگوی وزارت بازرگانی عراق، روز شنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ در گفت‌وگو با شبکه روداو گفت: «حجم مبادلات تجاری میان دو کشور سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار است و با گشایش گذرگاه‌های جدید و توسعه مناطق صنعتی مشترک، در تلاشیم این رقم را افزایش دهیم.»

به گفته محمد حنون، با وجود برخی موانع از جمله کاهش صادرات غیرنفتی ایران، عراق به دلیل نزدیکی جغرافیایی و قیمت مناسب کالاها، همکاری اقتصادی با تهران را ادامه خواهد داد، به‌ویژه در بخش انرژی.

سخنگوی وزارت بازرگانی عراق همچنین تأکید کرد:

«اولویت ما حمایت از تولید داخلی و کاهش واردات غیرضروری است. هم‌زمان تلاش می‌کنیم توازن تجارت با ایران را حفظ کنیم و از طریق همکاری فنی، توان کارخانه‌های عراقی را تقویت کنیم.»

حنون افزود: «دو کشور در تلاش‌اند پروژه خط راه‌آهن و توسعه گذرگاه‌های مرزی را فعال کنند تا جابه‌جایی کالاها تسهیل و فضای تجاری شفاف‌تری فراهم شود.»