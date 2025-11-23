شکارچیان حین شکار در پارک ملی دریاچه ارومیه دستگیر شدند

به گزارش کردپرس، بهزاد شیرپنجه، اظهار کرد: «یگان سیار پارک ملی دریاچه ارومیه در حین گشتزنیهای روزانه و پایش زیستگاههای حساس موفق شد چند نفر متخلف را که در حال شکار غیرمجاز بودند، دستگیر و تجهیزات شکار آنها را ضبط کند.»
شیرپنجه با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونههای جانوری و زیستگاههای پارک ملی افزود: «فعالیتهای نظارتی و گشتهای یگان سیار بهصورت مستمر ادامه داشته و هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز بدون اغماض با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.»
او همچنین از همکاری ساکنان محلی و گزارشهای مردمی بهعنوان عاملی مؤثر در کشف و پیشگیری از تخلفات زیستمحیطی یاد کرد و از شهروندان خواست هرگونه مشاهده تخلف را به یگان حفاظت اطلاع دهند.
سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، از دستگیری چند شکارچی غیرمجاز در داخل حریم این پارک ملی توسط یگان سیار خبر داد.
به گزارش کردپرس، بهزاد شیرپنجه، اظهار کرد: «یگان سیار پارک ملی دریاچه ارومیه در حین گشتزنیهای روزانه و پایش زیستگاههای حساس موفق شد چند نفر متخلف را که در حال شکار غیرمجاز بودند، دستگیر و تجهیزات شکار آنها را ضبط کند.»
نظر شما