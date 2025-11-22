وضعیت آب مخازن سدهای ایلام مطلوب است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، صادق علیمردادی اظهار کرد: ظرفیت مخزن سد ایلام ۶۱ میلیون متر مکعب است و در حالی که در ۲۵ سال گذشته حدود ۱۰ میلیون متر مکعب رسوب گرفته ، هم اکنون با حجم آب موجود ۴۴ میلیون متر مکعب در شرایط آبی مطلوبی است.

وی در خصوص وضعیت موجود در مخزن سد دویرج دهلران نیز خاطرنشان کرد: سد دویرج با حجم مخزن ۲۰۵ میلیون متر مکعب، ۸۵ متر مکعب آب دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام توضیح داد: سد کنگیر در شهرستان ایوان نیز با ظرفیت ۱۹ میلیون متر مکعب، در حال حاضر ۱۰ میلیون متر مکعب آب دارد.

علیمرادی با اشاره به وضعیت مصرف آب شرب در شهر ایلام نیز گفت: ۱۲۰۰ لیتر بر ثانیه از سد ایلام، چشمه گل‌گل و چند چاه، آب وارد شبکه شهر ایلام می‌شود، سرانه (میزان مصرف یک فرد در شبانه‌روز) ۲۰۰ لیتر است که با این رقم، این میزان آب وارد شده به شبکه باید برای ۵۲۰ هزار نفر کافی باشد در حالی که شهر ایلام ۲۲۰ هزار جمعیت دارد اما این میزان آب وارده حتی در فصل زمستان نیز کافی نیست!

وی دلیل اول کافی‌نبودن حجم آب ورودی شهر ایلام را فرسودگی شبکه توزیع آب این شهر دانست و افزود: این شبکه در حال حاضر ۳۰ درصد پرت آب دارد، بخشی از پرت آب شبکه برای ما آشکار و بخشی نیز پنهان است.

علیمرادی دلیل دیگر ناکافی بودن آب شهر ایلام را رعایت نکردن الگوی مصرف از سوی شهروندان این شهر ذکر کرد و یادآور شد: شهروندان ایلامی بسیار بیشتر از الگو، مصرف می‌کنند و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود ضمن اینکه متأسفانه انشعابات غیر مجاز هم داریم.

وی اضافه کرد: انشعابات غیر مجاز شهرداری ایلام که از آب شرب برای آبیاری فضای سبز شهر استفاده می‌کند، مزید علت است.