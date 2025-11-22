۱۰۱ برنامه به مناسبت هفته بسیج در بانه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار کردپرس سردار احمد رضا صفی زاده روز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران بانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی و رشادت های بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: امسال با توجه شرایط و حساسیت های که بوده و همچنین جنگ ۱۲ روزه و اتحاد مقدس و انسجام ملی متاثر از ایام شکل گرفت سیاست های هفته بسیج نیز نسبت به موضوعات برنامه ریزی می شود.

وی ادامه داد: سیاست های هفته بسیج امیدآفرینی برای مردم، روحیه بخشی، حفظ انسجام متاثر از جنگ ۱۲ روزه تبلیغ فعالیت ها و تطبیق هفته بسیج با محوریت سند اعتلای بسیج و بیانیه گام دوم انقلاب، جامعیت برنامه هفته برای خدمات رسانی برای همه مردم است.

سردار صفی زاده خاطر نشان کرد: بسیج در ارائه خدمات نگاه سیاسی، قومیت و گرایش خاصی ندارد و هر جا نیاز به ارائه خدمات باشد بسیج با هدف حل مشکلات ورود پیدا می کند.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که انسجام مقدسی که در جنگ ۱۲ روزه شکل گرفته را حفظ کنیم گفت: شعار محوری امسال بسیج، مردم و اقتدار ملی است که برابر روز شمار هفته بسیج برنامه های اجرا می شوند.

فرمانده سپاه شهرستان بانه افزود: در ۱۰۱ برنامه ای که برگزار می شود هشت برنامه شاخص شهرستانی با همت همه برگزار می شود که یادواره های شهدا، آبروی محله و بخشی از برنامه های شاخص شهرستانی است.

وی گفت: سال گذشته میزبان یک شهید گم نام بودیم و با استقبال مردم شهرستان مراسم تدفین پیکر مطهراین شهید گمنام برگزار شد امسال برنامه ریزی کردیم هر روز یکی از حوزه های مقاومت بر سر مزار این شهید گمنام حضور و با این شهید والا مقام تجدید میثاق دوباره داشته باشند.

سردار صفی زاده افزود: ما اعتقاد داریم تفکر بسیج هرجا باشد موفق خواهند شد بسیج تنها همان های نیستد که کارت دارند و عضو سازمان بسیج هستند هر کسی که نگاه جهادی دارد عضوی از سازمان بسیج است.

وی با اشاره به کیفیت سازی و هدف دار بودن برنامه های هفته بسیج یادآور شد: یکی از برنامه های شاخص آیین بانوی مقاومت و تمدن ساز در روز دوشنبه برگزار می شود و شب خاطره سرداران بی نام نیز از یکی از برنامه های شاخص است با حضور همه بسیجیان، پیشمرگان کرد مسلمان و پیشکسوتان دفاع مقدس برگزار می شود.

فرمانده سپاه شهرستان بانه افزود: کارگاه های هوش مصنوعی و نشست های دانش آموزی و دانشجوی از دیگر برنامه های این هفته است و اولین کتابخانه تخصصی مهندسی و کلنیک مشاوره مهردر اداره بهزیستی نیز افتتاح می شود.

وی اعزام کاروان های پزشکی را به مناطق محروم از دیگر برنامه های هفته بسیج عنوان کرد و اظهار داشت: کاروان های پزشکی و دام پزشکی به مناطق محروم شهرستان اعزام می شوند.

سردار صفی زاده ادامه داد: از افتخار آفرینان در رشته های مختلف ورزشی تجلیل و دیدار با خانواده های معظم شهدا انجام می شود و گشت های بسیج محله محور نیز از دیگر برنامه های این هفته است و همایش عفاف و حجاب نیز در مدرسه نیایش به عنوان برنامه شاخص شهرستانی برگزار می شود.