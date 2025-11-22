۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۳

حمله خرس به مرد مهابادی

حمله خرس به مرد مهابادی

سرویس آذربایجان غربی- مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: مردی ۴۵ ساله اهل این شهرستان با جراحت ناشی از حمله خرس به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد مراجعه کرد.

به گزارش کردپرس، رضا عقیلی فر در این باره اظهار کرد: این شخص در مسیر جاده مهاباد- پیرانشهر در منطقه (سه‌ری مه‌یدان) از خودرو خود خارج شده و به ناگهان مورد حمله خرس قرار گرفته بود.

او افزود: این فرد که از ناحیه شکم، سر و پا زخمی شده بود با کمک چراغ قوه، خرس را فراری داده و خود را به روستای قاضی‌آباد رسانده و سپس با کمک اهالی این روستا به بیمارستان امام خمینی مهاباد اعزام شده بود.

مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: اقدامات پزشکی لازم برای این مصدوم در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد صورت گرفته و پس از بهبودی نسبی با رضایت خود از بیمارستان ترخیص شد.

او از روستاییان و گردشگران این منطقه خواست هنگام کوهپیمایی در مناطق کوهستانی به دلیل احتمال حمله حیوانات وحشی از جمله خرس و گرگ از تک‌روی و جدا شدن از گروه خودداری کنند.

کد مطلب 2790962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha