حمله خرس به مرد مهابادی

او افزود: این فرد که از ناحیه شکم، سر و پا زخمی شده بود با کمک چراغ قوه، خرس را فراری داده و خود را به روستای قاضی‌آباد رسانده و سپس با کمک اهالی این روستا به بیمارستان امام خمینی مهاباد اعزام شده بود.

مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: اقدامات پزشکی لازم برای این مصدوم در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد صورت گرفته و پس از بهبودی نسبی با رضایت خود از بیمارستان ترخیص شد.

او از روستاییان و گردشگران این منطقه خواست هنگام کوهپیمایی در مناطق کوهستانی به دلیل احتمال حمله حیوانات وحشی از جمله خرس و گرگ از تک‌روی و جدا شدن از گروه خودداری کنند.