حمله خرس به مرد مهابادی

به گزارش کردپرس، رضا عقیلی فر در این باره اظهار کرد: این شخص در مسیر جاده مهاباد- پیرانشهر در منطقه (سهری مهیدان) از خودرو خود خارج شده و به ناگهان مورد حمله خرس قرار گرفته بود.
او افزود: این فرد که از ناحیه شکم، سر و پا زخمی شده بود با کمک چراغ قوه، خرس را فراری داده و خود را به روستای قاضیآباد رسانده و سپس با کمک اهالی این روستا به بیمارستان امام خمینی مهاباد اعزام شده بود.
مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: اقدامات پزشکی لازم برای این مصدوم در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد صورت گرفته و پس از بهبودی نسبی با رضایت خود از بیمارستان ترخیص شد.
او از روستاییان و گردشگران این منطقه خواست هنگام کوهپیمایی در مناطق کوهستانی به دلیل احتمال حمله حیوانات وحشی از جمله خرس و گرگ از تکروی و جدا شدن از گروه خودداری کنند.
