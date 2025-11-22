حجم ذخایر سدهای کردستان نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافت

به گزارش کرد پرس، آرش آریانژاد با اشاره به پیش بینی های سازمان هواشناسی مبنی بر غیرنرمال بودن پاییز امسال، اظهار امیدواری کرد که در آذرماه بارش های مناسبی در استان رخ دهد، هرچند آمارها بیانگر تداوم دوره های خشکسالی در سال های اخیر است.

وی تأمین آب شرب پایدار و سالم را اولویت اصلی شرکت آب منطقه ای دانست و افزود: پروژه انتقال آب از سد چراغ ویس به سد بانه که حدود سه ماه از آغاز آن می گذرد، به صورت شبانه روزی و در سه شیفت در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با بیان اینکه با وجود محدودیت های اعتباری، این طرح در مراحل پایانی قرار دارد، اظهار کرد: طرح آبرسانی از سد قوچم به شهر دهگلان به بهره برداری رسیده است.

آریانژاد ادامه داد: برای اجرای طرح آبرسانی به شهر قروه، تأمین بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار ضروری است؛ طرحی که هم اکنون توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با سرعت پایین در حال اجرا است.