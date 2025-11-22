طرح های آبخوانداری باعث تزریق سالانه ۵۰ میلیون مترمکعب آب به آبخوان ها می شود

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور با اشاره به وضعیت آبخوان های کردستان، گفت: از مجموع ۵۱ زیرحوضه مشرف بر آبخوان های کردستان، تاکنون ۱۷ زیرحوضه مورد مطالعه تخصصی قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس نتایج این مطالعات و با هدف بهبود شرایط آبخوان ها، اجرای طرح های مهم آبخوانداری و تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی با بهره گیری حداکثری از رواناب های سطحی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با بیان اینکه مطالعات جامع پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری در ۳۷ درصد از پهنه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتاری استان انجام شده اشت، اظهار کرد: این مطالعات تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی استان را پوشش داده است.

شریفی پور هدف اصلی اجرای این طرح ها را کنترل فرسایش خاک، کاهش رسوب گذاری در پایین دست و مهار سیلاب ها عنوان کرد و ادامه داد: حفاظت از پوشش گیاهی طبیعی نقش مهمی در موفقیت عملیات آبخیزداری و آبخوانداری دارد و در صورت تحقق این امر، اقدامات تثبیت کننده در پایین دست به صورت مکانیکی و بیومکانیکی دنبال خواهد شد.