۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۹

طرح های آبخوانداری باعث تزریق سالانه ۵۰ میلیون مترمکعب آب به آبخوان ها می شود

سرویس کردستان - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان گفت: اجرای پروژه های آبخوانداری در دشت های شرقی استان، باعث تزریق سالانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آب به سفره های زیرزمینی می شود.

به گزارش کرد پرس، بهزاد شریفی پور با اشاره به وضعیت آبخوان های کردستان، گفت: از مجموع ۵۱ زیرحوضه مشرف بر آبخوان های کردستان، تاکنون ۱۷ زیرحوضه مورد مطالعه تخصصی قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس نتایج این مطالعات و با هدف بهبود شرایط آبخوان ها، اجرای طرح های مهم آبخوانداری و تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی با بهره گیری حداکثری از رواناب های سطحی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با بیان اینکه مطالعات جامع پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری در ۳۷ درصد از پهنه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتاری استان انجام شده اشت، اظهار کرد: این مطالعات تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی استان را پوشش داده است.

شریفی پور هدف اصلی اجرای این طرح ها را کنترل فرسایش خاک، کاهش رسوب گذاری در پایین دست و مهار سیلاب ها عنوان کرد و ادامه داد: حفاظت از پوشش گیاهی طبیعی نقش مهمی در موفقیت عملیات آبخیزداری و آبخوانداری دارد و در صورت تحقق این امر، اقدامات تثبیت کننده در پایین دست به صورت مکانیکی و بیومکانیکی دنبال خواهد شد.

